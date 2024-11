Em novembro de 2025, São Paulo vai tremer com o som dos amplificadores do Oasis. A banda de rock britânica começou em 1991, definiu a década de 1990 com hits como Wonderwall e Don’t Look Back in Anger e, agora, está prestes a começar uma turnê mundial de reunião. Serão os primeiros shows desde 2009.

Oasis é um negócio de família, composto pelos irmãos Liam e Noel Gallagher. Eles começaram a banda em Manchester, cidade que também deu à luz a outras bandas de rock alternativo como Joy Division, The Smiths e The Stone Roses (essa última, uma das maiores influências para o som dos irmãos Gallagher).

O Oasis se especializou em músicas-chiclete com guitarras distorcidas e muita reverência pelos Beatles. Eles foram uma das maiores bandas do britpop, um movimento musical e cultural que tomou o Reino Unido no meio dos anos 1990. Rivalizando com outro grupo, o Blur, eles faziam parte de uma geração de artistas britânicos que tocavam música pop com um tempero alternativo.

O sucesso do Oasis, porém, era diretamente proporcional às brigas e polêmicas da banda. Os irmãos Gallagher discutiam em público desde a primeira turnê nos EUA, em 1994, quando um show acabou com Liam jogando um pandeiro em Noel. Alguns anos depois, no estúdio, seria a vez de Noel bater em Liam com um taco de críquete.

Não faltam gravações dos irmãos brigando, para deleite (ou sofrimento) dos fãs e curiosos. Muitos shows foram feitos sem um ou outro. As desavenças chegaram ao ponto de, em 2000, Liam questionar a paternidade de Anaïs, filha de Noel. Se a sua família briga no Natal, imagine os Gallagher.

O estopim

Mesmo depois de tudo isso, a banda continuou até 2009. A gota d’água, porém, aconteceu horas antes do Oasis tocar para milhares de pessoas como atração principal do Rock en Seine, festival de música que acontece anualmente em Paris.

Os novaiorquinos do Vampire Weekend tocaram seu indie rock inspirado por Peter Gabriel e Paul Simon no palco principal daquele Rock en Seine. A maior parte da plateia, porém, não estava lá para ver a banda, que tinha lançado seu primeiro álbum no ano anterior. Os headliners do dia eram o Oasis, que estava em turnê desde 2008 por causa de seu último álbum, Dig Out Your Soul.

2009 estava sendo um ano complicado para o Oasis e para o relacionamento dos irmãos Gallagher. As músicas novas não faziam muito sucesso com os fãs, e Noel deu uma entrevista à Q Magazine chamando Liam de “o homem mais raivoso que você vai conhecer”.

No dia 28 de agosto, antes de subir ao palco, os irmãos começaram a brigar. A área VIP dos artistas ficava separada do setor de imprensa por uma reles divisória de bambu. Os jornalistas, então, acompanharam de camarote os gritos e barulhos estranhos. Logo, o boato começou a se espalhar: não haveria mais show do Oasis.

Liam quebrou uma das guitarras de Noel (que depois, diga-se, foi leiloada em 2022 por 385 mil euros; R$ 2,1 milhões na cotação da data do leilão). Salomon Hazot, um dos diretores do festival, foi ao palco e disse: “Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais”.

Na mesma noite, Noel postou uma explicação no site oficial da banda. “É com um pouco de tristeza e grande alívio que digo-lhes que estou deixando o Oasis”, ele escreveu, também afirmando que era “impossível continuar trabalhando com Noel por mais um dia”.

As brigas dos irmãos continuaram desde então, com os Gallagher trocando farpas em entrevistas e nas redes sociais. Agora, parece que eles resolveram seguir o conselho de sua música e não olhar para trás com raiva e rancor. O Oasis vai tocar no Brasil nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

