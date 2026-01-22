Os 10 melhores filmes da história, segundo Kleber Mendonça Filho

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Em 2022, Kleber Mendonça Filho revelou uma lista de 10 filmes essenciais que moldaram sua visão. De clássicos do cinema mundial a obras brasileiras, descubra as escolhas do cineasta de “O Agente Secreto” e onde assistir a cada uma delas.

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Nesta quinta (22), o Oscar 2026 revelou os seus indicações para a 98a edição do prêmio, que acontece no dia 15 de março. O Brasil está muito bem representado: Adolpho Veloso concorre na categoria de Melhor Fotografia pelo filme Sonhos de Trem, e O Agente Secreto disputa Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco.

O cineasta Kleber Mendonça Filho estava cotado para Melhor Diretor (ele venceu o mesmo prêmio no Festival de Cannes, em 2025). Mas acabou ficando de fora.

Kleber começou sua carreira como crítico de cinema. Fez curtas e documentários e, em 2012, estreou seu primeiro longa de ficção, O Som ao Redor. Na esteira vieram, além de Bacurau, Aquarius (2016) e o doc Retratos Fantasmas (2023).

Em 2022, Kleber foi um dos brasileiros convidados pela revista britânica Sight and Sound para votar em um dos rankings de melhores filmes de todos os tempos da publicação. São duas listas, atualizadas a cada dez anos: a feita por críticos (eleita por 1,6 mil profissionais) e a por diretores (460 cineastas votam nessa).

O resultado das edições mais recentes você pode conferir no site do British Film Institute (BFI), que distribui a Sight and Sound.

Além de Kleber, outros cinco diretores brasileiros votaram na lista de 2022: Karim Aïnouz, Maya Da-Rin, Gabriel Mascaro, Walter Salles e Affonso Uchoa. Das suas dez escolhas, oito estão disponíveis na internet.

A seguir, os filmes selecionados por ele. As produções não estão em ordem de preferência (todas elas tiveram o mesmo peso na votação final). Seguimos a sequência que aparece no site do BFI:

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Cabra Marcado Para Morrer (1984)

Onde ver: Claro TV+, Prime Video Channels e YouTube

Uma das obras-primas de Eduardo Coutinho, esse documentário começou a ser gravado em 1964 e conta a história de um líder rural assassinado na Paraíba. A produção foi interrompida durante a ditadura militar e retomada 17 anos depois. Em 2015, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema elegeu o longa como o quarto melhor da história do País.

Vá e Veja (1985)

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Onde ver: YouTube

Sob a perspectiva do garoto Florya, o diretor soviético Elem Klimov narra a ocupação da Bielorrússia pela Alemanha nazista. Longe de glamourizar a guerra, é considerado um dos melhores filmes já feitos sobre o assunto.

Mad Max 2 – A Caçada Continua (1981)

Onde ver: Max, Apple TV+

Depois do sucesso do primeiro filme, em 1979, o diretor australiano George Miller deu sequência à saga de Max Rockatansky (Mel Gibson) em meio a um futuro pós-apocalíptico e desértico onde gasolina é o bem mais disputado de todos. Até hoje, é considerado um dos grandes filmes de ação da história.

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Pixote, A Lei do Mais Fraco (1980)

Onde ver: Netflix, Globoplay e Reserva Imovision

O retrato dos cidadãos marginalizados de São Paulo do diretor Hector Babenco, estrelado pelo jovem Fernando Ramos da Silva (morto anos mais tarde pela Polícia Militar) e por Marília Pera, que interpreta a prostituta Sueli. Elogiado pela crítica brasileira e mundial, O filme foi indicado ao Globo de Ouro e quase conseguiu uma vaga no Oscar de Filme Internacional – mas foi desclassificado por ter estreado antes da data válida para a inscrição.

Jeanne Dielman (1975)

Onde ver: Filmicca

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Em 2022, o filme da cineasta belga Chantal Akerman desbancou clássicos como Cidadão Kane e Um Corpo que Cai e conquistou o primeiro lugar na lista dos críticos da Sight and Sound. Foi a primeira vez que um filme dirigido por uma mulher alcançou o topo do ranking.

Ao longo de três horas, o espectador acompanha a vida da personagem-título: uma viúva que vive em Bruxelas com o filho adolescente. O filme retrata três dias da vida super regrada de Dielman – até que algumas coisas começam a afetar a sua rotina impecável.

La Jetée (1962)

Onde ver: Mubi, Prime Video Channels e Dailymotion

Curta-metragem francês criado sobretudo a partir de fotos em preto e branco. Por quase meia hora, acompanhamos o experimento de uma viagem no tempo em um mundo que foi assolado pela guerra nuclear. É um marco da ficção científica e inspirou diversos outros cineastas, como Terry Gilliam (de Os 12 Macacos) e o próprio Kleber.

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Fitzcarraldo (1982)

Onde ver: Oldflix, Plex

Filmado na Amazônia brasileira e peruana, é a saga de Brian Sweeney Fitzgerald (Klaus Kinski) para concretizar o seu maior sonho: construir uma casa de ópera no meio da floresta.

Fitzcarraldo é talvez a obra mais famosa e consagrada do alemão Werner Herzog – e também uma das que mais renderam histórias de bastidores. Herzog levou três anos para terminar o projeto e passou por todo o tipo de problema, como chuvas torrenciais e membros da equipe doentes (o primeiro ator escalado para estrelar o filme ficou tão mal que abandonou a produção no meio do set).

“Um filme que alterou minha mente quando eu tinha 15 anos e que não mudou nada em todos esses anos. É único”, disse Kleber ao BFI.

O Pântano (2001)

Onde ver: não disponível

A história de duas famílias de diferentes classes sociais em Salta, uma cidadezinha no norte da Argentina. É o filme de estreia da diretora Lucrecia Martel e lembrado como uma das melhores obras do cinema argentino.

Um Dia Quente de Verão (1991)

Onde ver: não disponível

Escrito e dirigido por Edward Yang, este drama taiwanês se passa nos anos 1960, na esteira da Guerra Civil Chinesa, que se arrastou pela primeira metade do século 20. Usa como ponto de partida uma historia real: o assassinato de uma adolescente pelo seu colega de classe.

Dogville (2003)

Onde ver: Mubi e Prime Video Channels

Estrelado por Nicole Kidman e Paul Bettany, este filme de Lars von Trier (Melancolia, Ninfomaníaca) conta a história de uma pequena cidade fictícia dos EUA na época da Grande Depressão, crise financeira que assolou o país na virada dos anos 1920 e 1930. O pulo do gato: tudo se passa em um palco, com riscos no chão para delimitar as casas, como numa peça de teatro.