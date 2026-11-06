Os 75 filmes que todo mundo deveria assistir, segundo o ator Josh Brolin
"Tubarão", "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Cinema Paradiso" estão entre os selecionados pelo artista, o Thanos de "Vingadores".
Em outubro, o ator Josh Brolin participou do programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live!. Você provavelmente o conhece por filmes como Os Goonies, Vingadores – ele interpreta o Thanos –, Deadpool 2, Homens de Preto 3, entre outros sucessos.
Desta vez, Brolin foi ao programa para divulgar seu novo filme de suspense, Dentro da Baleia. Na produção, ele interpreta o pai de Jay Gardine (Austin Abrams), que morre em alto-mar. O filho decide mergulhar para tentar localizar seus restos mortais e, nesse trajeto, acaba sendo engolido por uma enorme baleia cachalote.
Durante a entrevista com Kimmel, Brolin relembrou sua relação com os filmes de suspense e terror. Desde criança, assistia a esse tipo de produção ao lado do pai, algo levemente problemático hoje em dia. Enquanto falava sobre seus filmes favoritos, tirou do bolso uma lista com 75 filmes que, em sua opinião, todo mundo deveria assistir. Trata-se de, aproximadamente, 150 horas só de filmes.
Entre suspense, romance, drama e ação, a seleção de Brolin reúne produções de diferentes décadas. A maioria é dos anos 1970, que, para ele, foi a melhor década do cinema. O ator assistiu a algumas dessas obras dezenas de vezes, e decidiu selecionar apenas um filme que faz parte de sua carreira.
Confira a lista completa:
- Tubarão, 1975
- Klute – O Passado Condena, 1971
- Warriors – Os Selvagens da Noite, 1979 – Brolin já assistiu ao filme 66 vezes.
- Quando Duas Mulheres Pecam, 1966
- Oito e Meio, 1963
- Levada da Breca, 1938
- Shampoo, 1975
- O Perigoso Adeus, 1973
- O Diabo Disse Não, 1943
- Apocalypse Now, 1979
- Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (em português: Francis Ford Coppola – O Apocalipse de Um Cineasta), 1991 – O documentário mostra os bastidores da produção de Apocalypse Now e os desafios enfrentados durante as filmagens.
- Liberdade Condicional, 1978
- Espantalho, 1973
- Josey Wales, o Fora-da-Lei, 1976
- Coração Selvagem, 1990
- Amargo Pesadelo, 1972
- Estranhos no Paraíso, 1984
- Os Embalos de Sábado à Noite, 1978 – Brolin já assistiu ao filme 39 vezes, sabe as coreografias de cor e até arriscou alguns passos de dança durante o programa de Kimmel. Grease, também de John Travolta, é outro de seus favoritos, mas não entrou para a lista.
- Ladrões de Bicicleta, 1948
- Júlio César, 1953
- Procurando Encrenca, 1996 – É o único filme de sua própria carreira presente na lista. Brolin contou que todos deveriam assisti-lo por conta da história de seu personagem: um agente policial bissexual com fetiche por axilas.
- Cinema Paradiso, 1988
- Lenny, 1974
- A Última Missão, 1973
- Ânsia de Amar, 1971
- Cada um Vive Como Quer, 1970
- Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, 1966
- Feitiço da Lua, 1987
- JFK – A Pergunta Que Não Quer Calar, 1991
- A Última Sessão de Cinema, 1971
- Antes Só do que Mal Casado, 2007
- Janela Indiscreta, 1952
- À Meia Luz, 1944
- Último Tango em Paris, 1972
- Paris, Texas, 1984
- Chopper – Memórias de um Criminoso, 2000
- Nashville, 1975
- Uma Mulher Sob Influência, 1974
- Ondas do Destino, 1996
- Ela Quer Tudo, 1986
- 12 Homens e uma Sentença, 1957
- Um Dia de Cão, 1975
- O Franco Atirador, 1978
- Touro Indomável, 1980
- Operação França 2 (1971) e Operação França 2 (1975)
- A Conversação, 1974
- Os Incompreendidos, 1961
- Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, 1977
- Um Estranho no Ninho, 1975
- A Face Oculta, 1961
- Dr. Fantástico, 1964
- O Poderoso Chefão (1972) e O Poderoso Chefão 2 (1974)
- A Garota do Adeus, 1977
- A Pior Pessoa do Mundo, 2021
- Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, 2004
- Taxi Driver – Motorista de Táxi, 1976
- A Professora de Piano, 2000
- Cinzas no Paraíso, 1978
- Léolo, 1992
- A Liberdade é Azul, 1993
- Napoleão, 1927
- A Bela Junie, 2008
- O Escafandro e a Borboleta, 2007
- Asas do Desejo, 1987
- Os Melhores Anos de Nossas Vidas, 1946
- Conspiração de Silêncio, 1954
- Festim Diabólico, 1948
- Filhos da Esperança, 2006
- Os Irmãos Cara-de-Pau, 1980
- Desafio à Corrupção, 1961
- A Cor do Dinheiro, 1986
- Pacto Sinistro, 1951
- O Grande Golpe, 1956
- 21 Gramas, 2003
- Réquiem para um Sonho, 2000
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