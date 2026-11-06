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Cultura

Os 75 filmes que todo mundo deveria assistir, segundo o ator Josh Brolin

"Tubarão", "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Cinema Paradiso" estão entre os selecionados pelo artista, o Thanos de "Vingadores".

Por Ana Clara Caielli Barreiro 6 nov 2026, 18h00
O ator Josh Brolin, com cabelo curto e barba rala, sorri levemente para a câmera. Ao redor dele, quatro pôsteres de filmes clássicos: Taxi Driver, Um Estranho no Ninho, 8½ e Os Embalos de Sábado à Noite
 (Max Surprenant / WikiPortraits/Montagem sobre reprodução)
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Os 75 filmes que todo mundo deveria assistir, segundo o ator Josh Brolin Priorizar nos meus resultados Google

Em outubro, o ator Josh Brolin participou do programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live!. Você provavelmente o conhece por filmes como Os Goonies, Vingadores – ele interpreta o Thanos –, Deadpool 2, Homens de Preto 3, entre outros sucessos. 

Desta vez, Brolin foi ao programa para divulgar seu novo filme de suspense, Dentro da Baleia. Na produção, ele interpreta o pai de Jay Gardine (Austin Abrams), que morre em alto-mar. O filho decide mergulhar para tentar localizar seus restos mortais e, nesse trajeto, acaba sendo engolido por uma enorme baleia cachalote. 

Durante a entrevista com Kimmel, Brolin relembrou sua relação com os filmes de suspense e terror. Desde criança, assistia a esse tipo de produção ao lado do pai, algo levemente problemático hoje em dia. Enquanto falava sobre seus filmes favoritos, tirou do bolso uma lista com 75 filmes que, em sua opinião, todo mundo deveria assistir. Trata-se de, aproximadamente, 150 horas só de filmes.

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Entre suspense, romance, drama e ação, a seleção de Brolin reúne produções de diferentes décadas. A maioria é dos anos 1970, que, para ele, foi a melhor década do cinema. O ator assistiu a algumas dessas obras dezenas de vezes, e decidiu selecionar apenas um filme que faz parte de sua carreira. 

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Confira a lista completa:

  1. Tubarão, 1975

    Pôster do filme Jaws com o título vermelho no topo. Abaixo, uma mulher loira nada de bruços na superfície da água azul, enquanto um tubarão branco gigante com a boca aberta e dentes afiados emerge das profundezas, vindo em sua direção
    (Adoro Cinema/Reprodução)

  2. Klute – O Passado Condena, 1971

    Pôster do filme Klute com Jane Fonda de casaco azul-esverdeado e botas pretas, segurando um telefone. Ao fundo, silhuetas de prédios e o rosto de Donald Sutherland em tons de laranja. O título Klute e nomes dos atores estão em destaque
    (Adoro Cinema/Reprodução)

  3. Warriors – Os Selvagens da Noite, 1979 – Brolin já assistiu ao filme 66 vezes.

    Sete jovens, incluindo uma mulher, caminham em fila por uma rua molhada, refletindo-se no chão. Usam coletes de couro e roupas casuais, com prédios e um parque de diversões ao fundo. O título The Warriors em vermelho está abaixo, com créditos do filme.
    (Adoro Cinema/Reprodução)

  4. Quando Duas Mulheres Pecam, 1966
  5. Oito e Meio, 1963
  6. Levada da Breca, 1938
  7. Shampoo, 1975
  8. O Perigoso Adeus, 1973
  9. O Diabo Disse Não, 1943
  10. Apocalypse Now, 1979
  11. Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (em português: Francis Ford Coppola – O Apocalipse de Um Cineasta), 1991 – O documentário mostra os bastidores da produção de Apocalypse Now e os desafios enfrentados durante as filmagens.
  12. Liberdade Condicional, 1978
  13. Espantalho, 1973
  14. Josey Wales, o Fora-da-Lei, 1976
  15. Coração Selvagem, 1990
  16. Amargo Pesadelo, 1972
  17. Estranhos no Paraíso, 1984
  18. Os Embalos de Sábado à Noite, 1978 – Brolin já assistiu ao filme 39 vezes, sabe as coreografias de cor e até arriscou alguns passos de dança durante o programa de Kimmel. Grease, também de John Travolta, é outro de seus favoritos, mas não entrou para a lista.
  19. Ladrões de Bicicleta, 1948
  20. Júlio César, 1953
  21. Procurando Encrenca, 1996 – É o único filme de sua própria carreira presente na lista. Brolin contou que todos deveriam assisti-lo por conta da história de seu personagem: um agente policial bissexual com fetiche por axilas.
  22. Cinema Paradiso, 1988
  23. Lenny, 1974
  24. A Última Missão, 1973
  25. Ânsia de Amar, 1971
  26. Cada um Vive Como Quer, 1970
  27. Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, 1966
  28. Feitiço da Lua, 1987
  29. JFK – A Pergunta Que Não Quer Calar, 1991
  30. A Última Sessão de Cinema, 1971
  31. Antes Só do que Mal Casado, 2007
  32. Janela Indiscreta, 1952
  33. À Meia Luz, 1944
  34. Último Tango em Paris, 1972
  35. Paris, Texas, 1984
  36. Chopper – Memórias de um Criminoso, 2000
  37. Nashville, 1975
  38. Uma Mulher Sob Influência, 1974
  39. Ondas do Destino, 1996
  40. Ela Quer Tudo, 1986
  41. 12 Homens e uma Sentença, 1957
  42. Um Dia de Cão, 1975
  43. O Franco Atirador, 1978
  44. Touro Indomável, 1980
  45. Operação França 2 (1971) e Operação França 2 (1975)
  46. A Conversação, 1974
  47. Os Incompreendidos, 1961
  48. Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança, 1977
  49. Um Estranho no Ninho, 1975
  50. A Face Oculta, 1961
  51. Dr. Fantástico, 1964
  52. O Poderoso Chefão (1972) e O Poderoso Chefão 2 (1974)
  53. A Garota do Adeus, 1977
  54. A Pior Pessoa do Mundo, 2021
  55. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, 2004
  56. Taxi Driver – Motorista de Táxi, 1976
  57. A Professora de Piano, 2000
  58. Cinzas no Paraíso, 1978
  59. Léolo, 1992
  60. A Liberdade é Azul, 1993
  61. Napoleão, 1927
  62. A Bela Junie, 2008
  63. O Escafandro e a Borboleta, 2007
  64. Asas do Desejo, 1987
  65. Os Melhores Anos de Nossas Vidas, 1946
  66. Conspiração de Silêncio, 1954
  67. Festim Diabólico, 1948
  68. Filhos da Esperança, 2006
  69. Os Irmãos Cara-de-Pau, 1980
  70. Desafio à Corrupção, 1961
  71. A Cor do Dinheiro, 1986
  72. Pacto Sinistro, 1951
  73. O Grande Golpe, 1956
  74. 21 Gramas, 2003
  75. Réquiem para um Sonho, 2000
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