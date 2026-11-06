Os 75 filmes que todo mundo deveria assistir, segundo o ator Josh Brolin

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Introdução Josh Brolin, estrela de “Vingadores” e “Os Goonies”, revelou uma lista de 75 filmes essenciais durante entrevista no Jimmy Kimmel Live!. Para ele, a maioria dos títulos é dos anos 70, sua década favorita no cinema. Descubra a seleção que o ator considera imperdível, do suspense ao drama, e por que a divulgou.

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Josh Brolin revela lista com 75 filmes que todos deveriam assistir. A maioria dos títulos selecionados pelo ator é dos anos 70. Saiba quais filmes ele já assistiu dezenas de vezes. Descubra o único filme de sua carreira presente na lista. Conheça o novo filme de suspense de Josh Brolin, "Dentro da Baleia".

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Em outubro, o ator Josh Brolin participou do programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live!. Você provavelmente o conhece por filmes como Os Goonies, Vingadores – ele interpreta o Thanos –, Deadpool 2, Homens de Preto 3, entre outros sucessos.

Desta vez, Brolin foi ao programa para divulgar seu novo filme de suspense, Dentro da Baleia. Na produção, ele interpreta o pai de Jay Gardine (Austin Abrams), que morre em alto-mar. O filho decide mergulhar para tentar localizar seus restos mortais e, nesse trajeto, acaba sendo engolido por uma enorme baleia cachalote.

Durante a entrevista com Kimmel, Brolin relembrou sua relação com os filmes de suspense e terror. Desde criança, assistia a esse tipo de produção ao lado do pai, algo levemente problemático hoje em dia. Enquanto falava sobre seus filmes favoritos, tirou do bolso uma lista com 75 filmes que, em sua opinião, todo mundo deveria assistir. Trata-se de, aproximadamente, 150 horas só de filmes.

Entre suspense, romance, drama e ação, a seleção de Brolin reúne produções de diferentes décadas. A maioria é dos anos 1970, que, para ele, foi a melhor década do cinema. O ator assistiu a algumas dessas obras dezenas de vezes, e decidiu selecionar apenas um filme que faz parte de sua carreira.

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Confira a lista completa:

Tubarão , 1975 Klute – O Passado Condena , 1971 Warriors – Os Selvagens da Noite , 1979 – Brolin já assistiu ao filme 66 vezes. Quando Duas Mulheres Pecam , 1966 Oito e Meio , 1963 Levada da Breca , 1938 Shampoo , 1975 O Perigoso Adeus , 1973 O Diabo Disse Não , 1943 Apocalypse Now , 1979 Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse (em português: Francis Ford Coppola – O Apocalipse de Um Cineasta ), 1991 – O documentário mostra os bastidores da produção de Apocalypse Now e os desafios enfrentados durante as filmagens. Liberdade Condicional , 1978 Espantalho , 1973 Josey Wales, o Fora-da-Lei , 1976 Coração Selvagem , 1990 Amargo Pesadelo , 1972 Estranhos no Paraíso , 1984 Os Embalos de Sábado à Noite , 1978 – Brolin já assistiu ao filme 39 vezes, sabe as coreografias de cor e até arriscou alguns passos de dança durante o programa de Kimmel. Grease , também de John Travolta, é outro de seus favoritos, mas não entrou para a lista. Ladrões de Bicicleta , 1948 Júlio César , 1953 Procurando Encrenca , 1996 – É o único filme de sua própria carreira presente na lista. Brolin contou que todos deveriam assisti-lo por conta da história de seu personagem: um agente policial bissexual com fetiche por axilas. Cinema Paradiso , 1988 Lenny , 1974 A Última Missão , 1973 Ânsia de Amar , 1971 Cada um Vive Como Quer , 1970 Quem Tem Medo de Virginia Woolf? , 1966 Feitiço da Lua , 1987 JFK – A Pergunta Que Não Quer Calar , 1991 A Última Sessão de Cinema , 1971 Antes Só do que Mal Casado , 2007 Janela Indiscreta , 1952 À Meia Luz , 1944 Último Tango em Paris , 1972 Paris, Texas , 1984 Chopper – Memórias de um Criminoso , 2000 Nashville , 1975 Uma Mulher Sob Influência , 1974 Ondas do Destino , 1996 Ela Quer Tudo , 1986 12 Homens e uma Sentença , 1957 Um Dia de Cão , 1975 O Franco Atirador , 1978 Touro Indomável , 1980 Operação França 2 (1971) e Operação França 2 (1975) A Conversação , 1974 Os Incompreendidos , 1961 Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança , 1977 Um Estranho no Ninho , 1975 A Face Oculta , 1961 Dr. Fantástico , 1964 O Poderoso Chefão (1972) e O Poderoso Chefão 2 (1974) A Garota do Adeus , 1977 A Pior Pessoa do Mundo , 2021 Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças , 2004 Taxi Driver – Motorista de Táxi, 1976 A Professora de Piano , 2000 Cinzas no Paraíso , 1978 Léolo , 1992 A Liberdade é Azul , 1993 Napoleão , 1927 A Bela Junie , 2008 O Escafandro e a Borboleta , 2007 Asas do Desejo , 1987 Os Melhores Anos de Nossas Vidas , 1946 Conspiração de Silêncio , 1954 Festim Diabólico , 1948 Filhos da Esperança , 2006 Os Irmãos Cara-de-Pau , 1980 Desafio à Corrupção , 1961 A Cor do Dinheiro , 1986 Pacto Sinistr o, 1951 O Grande Golpe , 1956 21 Gramas , 2003 Réquiem para um Sonho , 2000

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