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Cultura

Oscar 2026: confira todas as categorias e filmes indicados

Confira o manual completo do Oscar 2026: dia, horário, onde assistir e todas as indicações da premiação

Por Ana Clara Caielli Barreiro 4 mar 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia de quatro homens segurando estatuetas do Oscar.
 (Frazer Harrison/Getty Images)
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Oscar 2026: confira todas as categorias e filmes indicados Priorizar nos meus resultados Google

O tão esperado Oscar 2026 já está chegando. A 98ª edição da premiação cinematográfica mais famosa do mundo acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos EUA.

Com início previsto para às 20h (horário de Brasília), o público brasileiro poderá acompanhar o evento ao vivo, de casa, pela TV Globo, em canal aberto, e na plataforma de streaming Max, antiga HBO Max, em parceria com a TNT.

Será uma longa noite, com cerca de três horas de duração, para anunciar os vencedores das 24 categorias da premiação. A cerimônia será comandada pelo comediante estadunidense Conan O’Brien, que também apresentou a edição passada.

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Alguns filmes marcaram presença em diversas categorias. O maior destaque é Pecadores, dirigido por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan, que acumulou 16 indicações, batendo o recorde de Titanic, La La Land: Cantando Estações e A Malvada, que tiveram 14 indicações cada.

O longa conta a história de gêmeos (ambos interpretados por Jordan) que retornam à cidade natal, no sul dos Estados Unidos, nos anos 1930. Lá, deparam-se com a presença da Ku Klux Klan e com uma série de eventos macabros. O resultado? Um filme de terror gótico que não abre mão da crítica social.

Outros destaques são Uma Batalha Após a Outra – ação estrelada por Leonardo DiCaprio, que interpreta um ex-revolucionário determinado a salvar a filha de um sequestro –; Marty Supreme – em que Timothée Chalamet dá vida a um jogador de tênis de mesa que tenta alcançar o sucesso, em uma história baseada em fatos reais –; e Valor Sentimental, drama norueguês que acompanha a relação de uma família após a morte da mãe.

E o Brasil também deixa sua marca, novamente, na premiação. Desta vez, os representantes nacionais são o filme O Agente Secreto, indicado a quatro categorias, e o brasileiro Adolpho Veloso, que concorre ao prêmio de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme americano Sonhos de Trem.

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Para não ficar perdido entre os nomes das dezenas de obras e categorias, vale dar aquela revisada nas indicações.

Pode acontecer um empate no Oscar?

Confira a lista completa das categorias e indicados ao Oscar 2026:

Fotografia do Wagner Moura em O Agente Secreto (2025)
(MK2/Reprodução)

Melhor filme

  • Bugonia
  • F1: O Filme
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

    Fotografia do Stellan Skarsgård e Elle Fanning no filme Valor Sentimental (2025)

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    Melhor filme internacional

    • O Agente Secreto (Brasil)
    • Valor Sentimental (Noruega)
    • Foi Apenas Um Acidente (Irã e França)
    • Sirat (Espanha)
    • A Voz de Hind Rajab (Tunísia e França)

    Imagem de dois homens usando terno e chapéu.

    Melhor ator

    • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
    • Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após A Outra)
    • Ethan Hawke (Blue Moon)
    • Michael B. Jordan (Pecadores)
    • Wagner Moura (O Agente Secreto)
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    Fotografia da Emma Stone no filme Bugonia (2025)

    Melhor atriz

    • Emma Stone (Bugonia)
    • Jessie Buckley (Hamnet)
    • Kate Hudson (Song Sung Blue)
    • Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
    • Renat Reinsve (Valor Sentimental)
    Fotografia do Timothée Chalamet em Marty Supreme (2025).
    (Central Pictures/Reprodução)

    Melhor Direção

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    • Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após A Outra)
    • Ryan Coogler (Pecadores)
    • Chloé Zhao (Hamnet)
    • Josh Safdie (Marty Supreme)
    • Joachim Trier (Valor Sentimental)

    Fotografia do Jacob Elordi em Frankenstein (2025)

    Melhor Ator Coadjuvante

    • Jacob Elordi (Frankenstein)
    • Delroy Lindo (Pecadores)
    • Benicio del Toro (Uma Batalha Após A Outra)
    • Sean Penn (Uma Batalha Após A Outra)
    • Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

    Melhor Atriz Coadjuvante

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    • Elle Fanning (Valor Sentimental)
    • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
    • Wunmi Mosaku (Pecadores)
    • Teyana Taylor (Uma Batalha Após A Outra)
    • Amy Madigan (A Hora do Mal)(foto guerreiras do K-Pop)

    Melhor animação

    • Guerreiras do K-pop
    • Zootopia 2
    • Arco
    • Elio
    • A Pequena Amélie

    Melhor Roteiro Original

    • Foi Apenas Um Acidente
    • Blue Moon
    • Marty Supreme
    • Valor Sentimental
    • Pecadores
    Fotografia dos atores principais do filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (2025).
    (Universal Pictures/Divulgação)

    Melhor Roteiro Adaptado

    • Hamnet
    • Frankestein
    • Bugonia
    • Uma Batalha Após A Outra
    • Sonhos de Trem
    Fotografia do filme Uma Batalha Após a Outra. imagem do personagem do Leonardo DiCaprio segurando uma arma, olhando pra frente.
    (Warner Bros. Pictures/Divulgação)

    Melhor Elenco

      • Hamnet
      • Marty Supreme
      • Uma Batalha Após a Outra
      • O Agente Secreto
      • Pecadores

     

    Melhores Efeitos Visuais

    • Avatar: Fogo e Cinzas
    • F1: O Filme
    • Jurassic World: Recomeço
    • O Ônibus Perdido
    • Pecadores
    Fotografia do Adolpho Veloso.
    (Rodin Eckenroth/Getty Images)

    Melhor Fotografia

    • Sonhos de Trem (com o brasileiro Adolpho Veloso)
    • Pecadores
    • Frankenstein
    • Marty Supreme
    • Uma Batalha Após A Outra

    Melhor Figurino

    • Avatar: Fogo e Cinzas
    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Pecadores

    Melhor Trilha Sonora

    • Hamnet
    • Bugonia
    • Frankestein
    • Uma Batalha Após A Outra
    • Pecadores

    Melhor Canção Original

    • “Golden”, de Guerreiras do K-pop
    • “I Lied To You”, de Pecadores
    • “Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
    • “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
    • “Sonhos de Trem”, de Sonhos de Trem

    Melhor Cabelo e Maquiagem

    • A Meia-Irmã Feia
    • Frankenstein
    • Kokuho
    • Pecadores
    • Coração de Lutador: The Smashing Machine

    Melhor Documentário em Longa-Metragem

    • Alabama: Presos no Alabama
    • Embaixo da Luz Neon
    • Rompendo Rochas
    • Mr Nobody Against Putin
    • A Vizinha Perfeita

    Melhor Documentário em Curta-Metragem

    • Quartos Vazios
    • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
    • Children No More: Were and are Gone
    • O Diabo Não Tem Descanso
    • Perfectly A Strangeness

    Melhor Curta-Metragem em Live Action

    • Butcher’s Stain
    • A Friend Of Dorothy
    • Jane Austen’s Period Drama
    • The Singers
    • Two People Exchanging Saliva
    Pintura de uma homem nadando.
    (Papillon | Butterfly | Schmetterling by Florence Miailhe/FRA 2024, Generation/Reprodução)

    Melhor Curta-Metragem de Animação

    • Butterfly
    • Forevergreen
    • The Girl Who Cried Pearls
    • Retirement Plan
    • The Three Sisters

    Melhor Som

    • F1: O Filme
    • Frankenstein
    • Uma Batalha Após A Outra
    • Pecadores
    • Sirāt

    Melhor Design de Produção

    • Frankenstein
    • Hamnet
    • Marty Supreme
    • Uma Batalha Após A Outra
    • Pecadores

    Melhor Montagem

    • F1
    • Marty Supreme
    • Uma Batalha Após A Outra
    • Valor Sentimental
    • Pecadores
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    TAGS:
    Cinema
    Filmes
    Oscar
    Premiação
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