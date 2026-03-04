Oscar 2026: confira todas as categorias e filmes indicados
Confira o manual completo do Oscar 2026: dia, horário, onde assistir e todas as indicações da premiação
O tão esperado Oscar 2026 já está chegando. A 98ª edição da premiação cinematográfica mais famosa do mundo acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos EUA.
Com início previsto para às 20h (horário de Brasília), o público brasileiro poderá acompanhar o evento ao vivo, de casa, pela TV Globo, em canal aberto, e na plataforma de streaming Max, antiga HBO Max, em parceria com a TNT.
Será uma longa noite, com cerca de três horas de duração, para anunciar os vencedores das 24 categorias da premiação. A cerimônia será comandada pelo comediante estadunidense Conan O’Brien, que também apresentou a edição passada.
Alguns filmes marcaram presença em diversas categorias. O maior destaque é Pecadores, dirigido por Ryan Coogler e protagonizado por Michael B. Jordan, que acumulou 16 indicações, batendo o recorde de Titanic, La La Land: Cantando Estações e A Malvada, que tiveram 14 indicações cada.
O longa conta a história de gêmeos (ambos interpretados por Jordan) que retornam à cidade natal, no sul dos Estados Unidos, nos anos 1930. Lá, deparam-se com a presença da Ku Klux Klan e com uma série de eventos macabros. O resultado? Um filme de terror gótico que não abre mão da crítica social.
Outros destaques são Uma Batalha Após a Outra – ação estrelada por Leonardo DiCaprio, que interpreta um ex-revolucionário determinado a salvar a filha de um sequestro –; Marty Supreme – em que Timothée Chalamet dá vida a um jogador de tênis de mesa que tenta alcançar o sucesso, em uma história baseada em fatos reais –; e Valor Sentimental, drama norueguês que acompanha a relação de uma família após a morte da mãe.
E o Brasil também deixa sua marca, novamente, na premiação. Desta vez, os representantes nacionais são o filme O Agente Secreto, indicado a quatro categorias, e o brasileiro Adolpho Veloso, que concorre ao prêmio de Melhor Fotografia por seu trabalho no filme americano Sonhos de Trem.
Para não ficar perdido entre os nomes das dezenas de obras e categorias, vale dar aquela revisada nas indicações.
Confira a lista completa das categorias e indicados ao Oscar 2026:
Melhor filme
- Bugonia
- F1: O Filme
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sonhos de Trem
Melhor filme internacional
- O Agente Secreto (Brasil)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Foi Apenas Um Acidente (Irã e França)
- Sirat (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia e França)
Melhor ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após A Outra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
Melhor atriz
- Emma Stone (Bugonia)
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Renat Reinsve (Valor Sentimental)
Melhor Direção
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após A Outra)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
Melhor Ator Coadjuvante
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Pecadores)
- Benicio del Toro (Uma Batalha Após A Outra)
- Sean Penn (Uma Batalha Após A Outra)
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após A Outra)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)(foto guerreiras do K-Pop)
Melhor animação
- Guerreiras do K-pop
- Zootopia 2
- Arco
- Elio
- A Pequena Amélie
Melhor Roteiro Original
- Foi Apenas Um Acidente
- Blue Moon
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Roteiro Adaptado
- Hamnet
- Frankestein
- Bugonia
- Uma Batalha Após A Outra
- Sonhos de Trem
Melhor Elenco
-
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Pecadores
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Jurassic World: Recomeço
- O Ônibus Perdido
- Pecadores
Melhor Fotografia
- Sonhos de Trem (com o brasileiro Adolpho Veloso)
- Pecadores
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
Melhor Figurino
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Pecadores
Melhor Trilha Sonora
- Hamnet
- Bugonia
- Frankestein
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Canção Original
- “Golden”, de Guerreiras do K-pop
- “I Lied To You”, de Pecadores
- “Dear Me”, de Diane Warren: Relentless
- “Sweet Dreams Of Joy”, de Viva Verdi!
- “Sonhos de Trem”, de Sonhos de Trem
Melhor Cabelo e Maquiagem
- A Meia-Irmã Feia
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- Coração de Lutador: The Smashing Machine
Melhor Documentário em Longa-Metragem
- Alabama: Presos no Alabama
- Embaixo da Luz Neon
- Rompendo Rochas
- Mr Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
Melhor Documentário em Curta-Metragem
- Quartos Vazios
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and are Gone
- O Diabo Não Tem Descanso
- Perfectly A Strangeness
Melhor Curta-Metragem em Live Action
- Butcher’s Stain
- A Friend Of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor Curta-Metragem de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Melhor Som
- F1: O Filme
- Frankenstein
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
- Sirāt
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Montagem
- F1
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores