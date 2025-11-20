‘Overwatch 2’ lança primeira heroína DPS focada em combate corpo-a-corpo

A nova heroína de Overwatch 2 foi revelada: Vendetta, uma lutadora de origem italiana inspirada nos gladiadores romanos. A personagem traz uma novidade para o gameplay do jogo de tiro: trata-se do primeiro herói de dano focado em combate corpo-a-corpo.

“Essa é uma lacuna no elenco que queríamos preencher há algum tempo”, contou em entrevista à Super Bryan Bedford, Senior Character Artist do jogo.

Com uma espada gigante, a jogabilidade da gladiadora traz bastante mobilidade e muito dano para caçar os inimigos. “e uma das personagens mais únicas que já fizemos”, comenta Alec Dawson, Associate Game Director do Overwatch 2.

Na história, Vendetta é uma lutadora que, após perder seu status e sua herança, começa a se destacar no universo das batalhas violentas da arena de gladiadores. Mas ela esconde um passado misterioso: seu pai foi assassinado durante o conflito entre a Overwatch e a Talon, e agora ela busca vingança.

Overwatch 2, disponibilizado pela Blizzard em 2023, é a segunda versão do game inicialmente lançado em 2016. Na primeira versão do game, o personagem Doomfist era um herói da classe de dano focado em combate à curta distância; atualmente, porém, sua jogabilidade foi reformulada para classificá-lo como um tanque, deixando a categoria de dano sem um herói corpo-a-corpo.

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Vendetta é a 45ª adição ao elenco de heróis do jogo. Assista ao trailer da personagem abaixo.