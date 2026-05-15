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Cultura

Overwatch repete colaboração com Diablo IV e lança cinco novas skins

A segunda parceria entre os títulos da Blizzard adiciona visuais demoníacos aos heróis do game. Confira

Por Leo Caparroz 15 Maio 2026, 19h00
Criatura demoníaca musculosa, com pele vermelha e armadura preta e vermelha, em meio a chamas intensas, com seis braços e chifres na cabeça, em um cenário de fogo e escuridão
 (Blizzard/Divulgação)
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A nova colaboração de Overwatch com Diablo IV já está disponível na loja do jogo. Ela é uma celebração tanto do 30º aniversário da franquia e do lançamento de Lord of Hatred, a segunda expansão de Diablo, lançada em 28 de abril.

A colaboração Overwatch x Desforra do Ódio traz novas skins lendárias e o retorno dos cosméticos do primeiro crossover. O evento também tem desafios para ganhar recompensas exclusivas jogando partidas, além de Drops na Twitch.

A colaboração apresenta cinco novas skins lendárias: Ramattra Mephisto, Mauga Druida, Freja Renegada, Brigitte Paladina e Lifeweaver Bruxo. Cada visual transforma um herói de Overwatch em uma classe jogável (ou demônio) de Diablo IV. Os fãs de longa data da série verão que a Blizzard caprichou nas referências.

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Além das cinco skins inéditas, a Blizzard aproveitou o evento para devolver à loja quatro cosméticos da primeira colaboração, realizada em outubro de 2023: Moira Lilith, Pharah Inarius, Reinhardt Impérius e Sombra Caçadora Dourada. Quem perdeu a janela original tem uma segunda chance de comprar as skins.

Histórico de colaborações

A parceria com Diablo é a mais recente de uma longa lista de collabs. O jogo já trouxe títulos de anime como One-Punch Man, My Hero Academia e Cowboy Bebop e de outros jogos como Street Fighter 6, Persona 5 e NieR: Automata.

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Além das próprias franquias da Blizzard, como World of Warcraft e Diablo IV. A Blizzard também fechou parceria com o grupo de K- Pop LE SSERAFIM duas vezes, e ainda trouxe colaborações com Porsche, Transformers, Avatar: A Lenda de Aang, Gundam Wing e G.I. Joe.

Colaborações com outras mídias ficaram muito mais frequentes no Overwatch a partir de 2022, com ao menos uma ocorrendo por temporada. A estratégia de cada evento é movimentar a comunidade, atrair jogadores de outros fandoms e manter a loja do jogo em constante renovação.

As skins de Diablo IV só vão ficar na loja até o dia 18 de maio, então é melhor correr se não quiser perder a collab.

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