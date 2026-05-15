Overwatch repete colaboração com Diablo IV e lança cinco novas skins

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Introdução A Blizzard celebra Diablo IV com uma nova colaboração em Overwatch! Descubra 5 skins lendárias inéditas, o retorno de cosméticos icônicos e desafios exclusivos. Uma chance imperdível de mergulhar no universo de Santuário com seus heróis favoritos. Mas corra: a parceria termina em 18 de maio!

Principais Tópicos





Nova colaboração Overwatch x Diablo IV já disponível, celebrando 30º aniversário e expansão de Diablo. Lançamento de cinco skins lendárias inéditas, transformando heróis de Overwatch em ícones de Diablo. Retorno de quatro cosméticos muito pedidos da primeira colaboração de 2023. Participe de desafios e receba Twitch Drops para ganhar recompensas exclusivas. Conteúdo disponível por tempo limitado: garanta suas skins até 18 de maio!

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A nova colaboração de Overwatch com Diablo IV já está disponível na loja do jogo. Ela é uma celebração tanto do 30º aniversário da franquia e do lançamento de Lord of Hatred, a segunda expansão de Diablo, lançada em 28 de abril.

A colaboração Overwatch x Desforra do Ódio traz novas skins lendárias e o retorno dos cosméticos do primeiro crossover. O evento também tem desafios para ganhar recompensas exclusivas jogando partidas, além de Drops na Twitch.

A colaboração apresenta cinco novas skins lendárias: Ramattra Mephisto, Mauga Druida, Freja Renegada, Brigitte Paladina e Lifeweaver Bruxo. Cada visual transforma um herói de Overwatch em uma classe jogável (ou demônio) de Diablo IV. Os fãs de longa data da série verão que a Blizzard caprichou nas referências.

Além das cinco skins inéditas, a Blizzard aproveitou o evento para devolver à loja quatro cosméticos da primeira colaboração, realizada em outubro de 2023: Moira Lilith, Pharah Inarius, Reinhardt Impérius e Sombra Caçadora Dourada. Quem perdeu a janela original tem uma segunda chance de comprar as skins.

Histórico de colaborações

A parceria com Diablo é a mais recente de uma longa lista de collabs. O jogo já trouxe títulos de anime como One-Punch Man, My Hero Academia e Cowboy Bebop e de outros jogos como Street Fighter 6, Persona 5 e NieR: Automata.

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Além das próprias franquias da Blizzard, como World of Warcraft e Diablo IV. A Blizzard também fechou parceria com o grupo de K- Pop LE SSERAFIM duas vezes, e ainda trouxe colaborações com Porsche, Transformers, Avatar: A Lenda de Aang, Gundam Wing e G.I. Joe.

Colaborações com outras mídias ficaram muito mais frequentes no Overwatch a partir de 2022, com ao menos uma ocorrendo por temporada. A estratégia de cada evento é movimentar a comunidade, atrair jogadores de outros fandoms e manter a loja do jogo em constante renovação.

As skins de Diablo IV só vão ficar na loja até o dia 18 de maio, então é melhor correr se não quiser perder a collab.

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