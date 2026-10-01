Pela terceira vez, LE SSERAFIM volta ao Overwatch trazendo novas skins e show na BlizzCon
O grupo de K-pop colocou personagens do jogo para o clipe de sua nova música. Confira as novidades do jogo.
O grupo sul-coreano LE SSERAFIM foi uma das grandes atrações da BlizzCon 2026, realizada em 12 e 13 de setembro, em Anaheim, na Califórnia. Elas trouxeram um clipe inédito para sua nova música, Made My Night, e seis visuais novos para heróis do Overwatch.
A terceira parceria do grupo com o jogo da Blizzard já está disponível. O LE SSERAFIM encerrou o fim de semana da BlizzCon com um show ao vivo na cerimônia de encerramento, que serve de prelúdio para a próxima turnê do grupo pelos Estados Unidos.
Cheio de cosméticos
A leva de conteúdo inclui skins, emotes, apresentações de destaque, animações de comemoração e desafios dentro do jogo. Mizuki, Freja, D.Mon, Anran, Sierra e Moira ganharam visuais inspirados no grupo – sendo que as skins para D.Mon e Moira são skins ultra, que têm alguns efeitos especiais a mais.
A colaboração começou dias antes do evento, com o lançamento do clipe de Made My Night. Nele, as duas heroínas sul-coreanas, D.Mon e D.va, aparecem para resgatar as garotas do LE SSERAFIM, que foram capturadas por robôs invasores fãs de k-pop.
Já as skins chegaram em 12 de setembro, no dia da abertura da BlizzCon, acompanhadas de um trailer de jogabilidade e de uma transmissão do jogo durante o evento.
O terceiro bis
Em 2023, o Overwatch lançou a primeira colaboração com o LE SSERAFIM. A primeira parceria trouxe skins para D.Va, Brigitte, Kiriko, Sombra e Tracer e as heroínas também apareceram no clipe de Perfect Night, a primeira música em inglês do grupo.
E foi um grande sucesso. Até hoje, Perfect Night é uma das músicas mais ouvidas do LE SSERAFIM no Spotify. Rumores internos indicam que os números de vendas de skins ajudaram a convencer os executivos da Activision de que ainda valia a pena investir no Overwatch, apesar de uma queda no número de jogadores.
Foi uma collab extremamente benéfica para ambas as partes. Então faz sentido que as duas queiram repetir a dose.
A segunda edição da parceria veio em 2025, com skins para Ashe, D.Va, Illari, Juno e Mercy e recolors das skins da primeira leva.
Nova temporada
A colaboração acontece ainda na Temporada 4, Heróis de Busan, mas o jogo já olha para a seguinte. A 5ª Temporada vai trazer Doctrine, um novo herói de suporte, além de grandes reformulações para Sombra e Roadhog.
Ela também marca a chegada do mapa Observatório: Grimsvötn e o desfecho do Reinado da Talon, o primeiro arco narrativo de um ano na história de Overwatch.
O próximo Overwatch: Spotlight, evento em que a Blizzard costuma apresentar novidades do jogo, está marcado para fevereiro de 2027.