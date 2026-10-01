O grupo sul-coreano LE SSERAFIM foi uma das grandes atrações da BlizzCon 2026, realizada em 12 e 13 de setembro, em Anaheim, na Califórnia. Elas trouxeram um clipe inédito para sua nova música, Made My Night, e seis visuais novos para heróis do Overwatch.

A terceira parceria do grupo com o jogo da Blizzard já está disponível. O LE SSERAFIM encerrou o fim de semana da BlizzCon com um show ao vivo na cerimônia de encerramento, que serve de prelúdio para a próxima turnê do grupo pelos Estados Unidos.

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Cheio de cosméticos

A leva de conteúdo inclui skins, emotes, apresentações de destaque, animações de comemoração e desafios dentro do jogo. Mizuki, Freja, D.Mon, Anran, Sierra e Moira ganharam visuais inspirados no grupo – sendo que as skins para D.Mon e Moira são skins ultra, que têm alguns efeitos especiais a mais.

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A colaboração começou dias antes do evento, com o lançamento do clipe de Made My Night. Nele, as duas heroínas sul-coreanas, D.Mon e D.va, aparecem para resgatar as garotas do LE SSERAFIM, que foram capturadas por robôs invasores fãs de k-pop.

Já as skins chegaram em 12 de setembro, no dia da abertura da BlizzCon, acompanhadas de um trailer de jogabilidade e de uma transmissão do jogo durante o evento.

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O terceiro bis

Em 2023, o Overwatch lançou a primeira colaboração com o LE SSERAFIM. A primeira parceria trouxe skins para D.Va, Brigitte, Kiriko, Sombra e Tracer e as heroínas também apareceram no clipe de Perfect Night, a primeira música em inglês do grupo.

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E foi um grande sucesso. Até hoje, Perfect Night é uma das músicas mais ouvidas do LE SSERAFIM no Spotify. Rumores internos indicam que os números de vendas de skins ajudaram a convencer os executivos da Activision de que ainda valia a pena investir no Overwatch, apesar de uma queda no número de jogadores.

Foi uma collab extremamente benéfica para ambas as partes. Então faz sentido que as duas queiram repetir a dose.

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A segunda edição da parceria veio em 2025, com skins para Ashe, D.Va, Illari, Juno e Mercy e recolors das skins da primeira leva.

Nova temporada

A colaboração acontece ainda na Temporada 4, Heróis de Busan, mas o jogo já olha para a seguinte. A 5ª Temporada vai trazer Doctrine, um novo herói de suporte, além de grandes reformulações para Sombra e Roadhog.

Ela também marca a chegada do mapa Observatório: Grimsvötn e o desfecho do Reinado da Talon, o primeiro arco narrativo de um ano na história de Overwatch.

O próximo Overwatch: Spotlight, evento em que a Blizzard costuma apresentar novidades do jogo, está marcado para fevereiro de 2027.

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