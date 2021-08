Pérolas do Streaming: o melhor da Amazon e do Netflix em agosto

Modern Love

Série

Amazon Prime Video

Em 2004, o New York Times começou a publicar uma seção com histórias de amor reais, contadas por seus leitores. Ela virou uma série da Amazon, que agora chega à segunda temporada. Cada episódio revive, com atores, um romance que realmente aconteceu. Mesmo quando parece mais estranho do que qualquer ficção.

Nova Ordem Espacial (2021)

Filme

Netflix

Os tripulantes da nave Victory ganham a vida catando lixo espacial. Até que encontram uma criança no compartimento de carga. A mídia diz que ela tem uma bomba na barriga. Mas seu verdadeiro poder é outro. Ficção espacial coreana com pitadas de crítica social – uma mistura de Star Wars e Parasita.

Força Maior (2014)

Filme

Amazon Prime Video

O executivo Tomas leva a mulher Ebba e os dois filhos para um resort de esqui nos Alpes franceses. No segundo dia, ele se assusta com uma avalanche e sai correndo, deixando a família para trás. A avalanche era inofensiva. Mas a covardia de Tomas não – e desencadeia uma série de revelações destrutivas.

Fake Art – Uma História Real (2020)

Documentário

Netflix

Ann Friedman, diretora de uma das galerias de arte mais tradicionais dos EUA, arrecadou mais de US$ 80 milhões vendendo obras de Jackson Pollock, Mark Rothko e Willem de Kooning. Só havia um problema: eram todas falsas, pintadas por um chinês.