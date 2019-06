Pérolas do Streaming: o melhor de julho no YouTube, na Amazon e no Netflix

Fatos Florestais

YouTube

Vídeo

O Brasil é o país com mais florestas no mundo? A Amazônia está bem ou mal protegida? É possível explorá-la sem destruí-la? Produzido pelo Observatório do Clima, um grupo de ONGs ambientalistas, o vídeo explica de forma simples a verdade sobre nosso bem mais precioso.

Good Omens

Amazon Prime Video

Série

Anjos, demônios e alguns dos atores mais carismáticos da Grã-Bretanha: essa é a fórmula da série, uma narrativa hilária do fim do mundo. Sua poesia está na amizade entre o anjo Aziraphale (Michael Sheen) e o demônio Crowley (David Tennant), num Stranger Things do Apocalipse.

Nosso Fiel Traidor

Netflix

Filme

Durante as férias, o pacato professor Perry (Ewan McGregor) acaba se metendo com gente errada: e vira o alvo de uma intriga internacional envolvendo a máfia russa e o serviço secreto inglês. Ótimo suspense, baseado num livro do inglês John le Carré.

Você Radical

Netflix

Série

Depois do filme Black Mirror: Bandersnatch, a Netflix está lançando mais uma produção interativa: esta série, em que você guia o aventureiro Bear Grylls por situações de risco em florestas, montanhas e cavernas. São oito episódios curtinhos – e bem divertidos.