Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do MUBI em outubro

A comuna (2016)

Filme

Na Dinamarca dos anos 1970, o casal de hippies Anna e Erik vai morar com um grupo de amigos num casarão. Mas o tempo e o convívio dissolvem o amor, o otimismo e a união daquela galera gratiluz – e os instintos, inclusive os menos nobres, passam a falar mais alto. Dirigido por Thomas Vinterberg, do excelente A Caça (2012).

Quem com ferro fere (2019)

Filme

Netflix

O espanhol Mario trabalha como enfermeiro em um asilo, e é muito bom no que faz. Até que recebe a tarefa de cuidar de Antonio, um idoso que foi narcotraficante – e com o qual a família de Mario tem uma história trágica. Então decide se vingar do velhinho. Mas isso acaba se voltando contra ele mesmo.

Terra de ilusões (2022)

Documentário

Netflix

Em seis episódios, conta as histórias de crimes reais cometidos pela internet: de adolescentes que tiveram as contas hackeadas e foram chantageadas por um predador sexual, à onda de “swatting”, prática que consiste em fazer denúncias falsas para mandar os policiais da SWAT na casa de alguém – o que pode acabar em morte.

Pequenas maravilhas (2021)

Documentário

Apple TV+

A vida dos menores animais da Terra, como o musaranho-elefante, um roedor que tem de comer o equivalente a 30% de seu peso corporal todo dia, a rã-morango, do tamanho de um grão de arroz, ou o camaleão namaqua, que tem apenas 10 cm – mas atravessa um deserto para se reproduzir.

