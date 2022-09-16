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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e da Amazon em setembro

O estranho fim de Marilyn Monroe, um filme dinamarquês genial, a história verdadeira que chocou a Itália - e a tempestade solar que extermina (quase) toda a vida na Terra

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2022, 10h26
Personagens dos filmes/séries "O caso Stefano Cucchi" (2018), "Culpa" (2018), "Blonde" (2022) e "Noite adentro" (2021).
 (Netflix/Amazon Prime Video/Divulgação)
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O caso Stefano Cucchi (2018)
Filme
Netflix

A história real de Cucchi, um  engenheiro de 31 anos que foi preso em Roma portando uma pequena quantidade de haxixe – e, uma semana depois, estava morto. O caso chocou a Itália e é retratado de forma crua neste filme, que mostra a violência do Estado com um realismo assustador.

Culpa (2018)
Filme

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Amazon Prime
O policial dinamarquês Asger comete um erro e é rebaixado: agora sua função é atender ligações. Ele acha um tédio. Até que uma mulher liga dizendo que foi raptada, e está sendo levada para um matagal. Asger tenta interferir com o desenrolar dos acontecimentos – mas eles vão se revelando bem diferentes do que ele imagina

Siga

Blonde (2022)

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Filme
Netflix
Marilyn Monroe morreu por overdose de calmantes. Mas há quem acredite que ela foi envenenada para ocultar seu caso amoroso com o então presidente John Kennedy. Este filme, que estreia dia 28, é baseado no livro Blonde  – um best seller que mistura biografia e ficção para explorar essa hipótese.

Noite adentro (2021)

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Série
Netflix
O Sol começa uma tempestade de nêutrons, que ao chegar à Terra matam todas as formas de vida. Como os nêutrons atravessam telhados e paredes, a única forma de escapar deles é permanecer à noite – o que dez pessoas tentam fazer num avião, voando sempre na direção oeste para fugir do amanhecer.

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TAGS:
Filmes
Séries
streaming
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