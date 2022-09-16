Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e da Amazon em setembro

O caso Stefano Cucchi (2018)

Filme

Netflix

A história real de Cucchi, um engenheiro de 31 anos que foi preso em Roma portando uma pequena quantidade de haxixe – e, uma semana depois, estava morto. O caso chocou a Itália e é retratado de forma crua neste filme, que mostra a violência do Estado com um realismo assustador.

Culpa (2018)

Filme

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Amazon Prime

O policial dinamarquês Asger comete um erro e é rebaixado: agora sua função é atender ligações. Ele acha um tédio. Até que uma mulher liga dizendo que foi raptada, e está sendo levada para um matagal. Asger tenta interferir com o desenrolar dos acontecimentos – mas eles vão se revelando bem diferentes do que ele imagina

Blonde (2022)

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Filme

Netflix

Marilyn Monroe morreu por overdose de calmantes. Mas há quem acredite que ela foi envenenada para ocultar seu caso amoroso com o então presidente John Kennedy. Este filme, que estreia dia 28, é baseado no livro Blonde – um best seller que mistura biografia e ficção para explorar essa hipótese.

Noite adentro (2021)

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Série

Netflix

O Sol começa uma tempestade de nêutrons, que ao chegar à Terra matam todas as formas de vida. Como os nêutrons atravessam telhados e paredes, a única forma de escapar deles é permanecer à noite – o que dez pessoas tentam fazer num avião, voando sempre na direção oeste para fugir do amanhecer.