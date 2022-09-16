Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e da Amazon em setembro
O estranho fim de Marilyn Monroe, um filme dinamarquês genial, a história verdadeira que chocou a Itália - e a tempestade solar que extermina (quase) toda a vida na Terra
O caso Stefano Cucchi (2018)
Filme
Netflix
A história real de Cucchi, um engenheiro de 31 anos que foi preso em Roma portando uma pequena quantidade de haxixe – e, uma semana depois, estava morto. O caso chocou a Itália e é retratado de forma crua neste filme, que mostra a violência do Estado com um realismo assustador.
Culpa (2018)
Filme
Amazon Prime
O policial dinamarquês Asger comete um erro e é rebaixado: agora sua função é atender ligações. Ele acha um tédio. Até que uma mulher liga dizendo que foi raptada, e está sendo levada para um matagal. Asger tenta interferir com o desenrolar dos acontecimentos – mas eles vão se revelando bem diferentes do que ele imagina
Filme
Netflix
Marilyn Monroe morreu por overdose de calmantes. Mas há quem acredite que ela foi envenenada para ocultar seu caso amoroso com o então presidente John Kennedy. Este filme, que estreia dia 28, é baseado no livro Blonde – um best seller que mistura biografia e ficção para explorar essa hipótese.
Série
Netflix
O Sol começa uma tempestade de nêutrons, que ao chegar à Terra matam todas as formas de vida. Como os nêutrons atravessam telhados e paredes, a única forma de escapar deles é permanecer à noite – o que dez pessoas tentam fazer num avião, voando sempre na direção oeste para fugir do amanhecer.