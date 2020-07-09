Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Amazon Prime e do Now em julho
Aventuras por um país sem quarentena, distorções nas leis da Física, o mistério dos filhotes de pombo - e a saga de um argentino para recuperar o próprio dinheiro
Ponto em Comum
Canal
YouTube
Os pombos produzem leite para alimentar seus filhotes – que mantêm muito bem escondidos. O cromossomo Y, que define a masculinidade, está encolhendo e perdendo genes. Se você usasse 100% do cérebro, morreria. Essas e outras curiosidades científicas, contadas pelo biólogo Davi Calazans.
Canal
YouTube
As aventuras do inglês Arthur Chichester pela Bielorrússia: um dos únicos países do mundo que não decretaram quarentena contra o coronavírus. Ele passa por ruínas da era soviética, bases militares abandonadas, florestas radioativas, e coisas mais estranhas ainda. Em inglês (ative as legendas do YouTube).
Amazon Prime Video
Série
Na década de 1950, físicos americanos descobrem como manipular a força da gravidade. Essa capacidade é desenvolvida numa base militar secreta no subsolo da cidadezinha de Mercer, em Ohio. Mas também gera distorções que alteram profundamente a vida de todos os habitantes.
NOW
Filme
Em agosto de 2001, Fermín (Ricardo Darin) junta suas economias para comprar um moinho de grãos em Vila Alsina, no interior da Argentina. Mas é roubado pelo gerente do banco, perde tudo e tenta recuperar o dinheiro – de formas cada vez mais engenhosas.