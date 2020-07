Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Amazon Prime e do Now em julho

Ponto em Comum

Canal

YouTube

Os pombos produzem leite para alimentar seus filhotes – que mantêm muito bem escondidos. O cromossomo Y, que define a masculinidade, está encolhendo e perdendo genes. Se você usasse 100% do cérebro, morreria. Essas e outras curiosidades científicas, contadas pelo biólogo Davi Calazans.

Bald and Bankrupt

Canal

YouTube

As aventuras do inglês Arthur Chichester pela Bielorrússia: um dos únicos países do mundo que não decretaram quarentena contra o coronavírus. Ele passa por ruínas da era soviética, bases militares abandonadas, florestas radioativas, e coisas mais estranhas ainda. Em inglês (ative as legendas do YouTube).

Tales from the Loop

Amazon Prime Video

Série

Na década de 1950, físicos americanos descobrem como manipular a força da gravidade. Essa capacidade é desenvolvida numa base militar secreta no subsolo da cidadezinha de Mercer, em Ohio. Mas também gera distorções que alteram profundamente a vida de todos os habitantes.

A Odisseia dos Tontos

NOW

Filme

Em agosto de 2001, Fermín (Ricardo Darin) junta suas economias para comprar um moinho de grãos em Vila Alsina, no interior da Argentina. Mas é roubado pelo gerente do banco, perde tudo e tenta recuperar o dinheiro – de formas cada vez mais engenhosas.