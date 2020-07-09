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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Amazon Prime e do Now em julho

Aventuras por um país sem quarentena, distorções nas leis da Física, o mistério dos filhotes de pombo - e a saga de um argentino para recuperar o próprio dinheiro

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2020, 09h17 | Atualizado em 22 jul 2020, 10h42
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 (Divulgação/Reprodução)
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Ponto em Comum
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Os pombos produzem leite para alimentar seus filhotes – que mantêm muito bem escondidos. O cromossomo Y, que define a masculinidade, está encolhendo e perdendo genes. Se você usasse 100% do cérebro, morreria. Essas e outras curiosidades científicas, contadas pelo biólogo Davi Calazans.

Bald and Bankrupt

Canal
YouTube
As aventuras do inglês Arthur Chichester pela Bielorrússia: um dos únicos países do mundo que não decretaram quarentena contra o coronavírus. Ele passa por ruínas da era soviética, bases militares abandonadas, florestas radioativas, e coisas mais estranhas ainda. Em inglês (ative as legendas do YouTube).   

Tales from the Loop

Siga
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Amazon Prime Video
Série
Na década de 1950, físicos americanos descobrem como manipular a força da gravidade. Essa capacidade é desenvolvida numa base militar secreta no subsolo da cidadezinha de Mercer, em Ohio. Mas também gera distorções que alteram profundamente a vida de todos os habitantes.

A Odisseia dos Tontos

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NOW
Filme
Em agosto de 2001, Fermín (Ricardo Darin) junta suas economias para comprar um moinho de grãos em Vila Alsina, no interior da Argentina. Mas é roubado pelo gerente do banco, perde tudo e tenta recuperar o dinheiro – de formas cada vez mais engenhosas.

 

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