Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em dezembro

The Hacksmith

Canal

YouTube

E se a espada de luz de Star Wars e a armadura de Tony Stark em Homem de Ferro existissem de verdade? O engenheiro James Hobson fez versões reais, e funcionais, dessas coisas – que testa em vídeos deste canal. De quebra, construiu também um Cybertruck, o carro da Tesla que ainda nem foi lançado.

Jaka Parker

Canal

YouTube

Ignore os vídeos sobre games, e vá direto àqueles gravados na Coreia do Norte, onde o fotógrafo Parker morou por quatro anos. Eles revelam, como nunca antes, o dia a dia na capital Pyongyang: como são as comidas de rua, os restaurantes, as lojas de departamentos, o metrô, o trânsito, os eventos… a vida.

Maniac (2018)

Série

Netflix

A indústria farmacêutica inventou um remédio capaz de curar todos os traumas, mas com um efeito colateral terrível: ele força você a revivê-los. Eis é a premissa desta série, refilmagem de um sucesso da TV norueguesa que mistura drama, humor e ficção científica em proporções altamente originais.

Trama Fantasma (2017)

Filme

Netflix

Reynolds é um estilista rico e sofisticado que se apaixona por Alma, seu completo oposto: uma garçonete de gostos simples e sentimentos puros. Só que ela não é bem assim. Escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, de Magnolia, Boogie Nights e O Mestre.