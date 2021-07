Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em julho

Freakin Reviews

Canal

YouTube

Sabe aqueles produtos milagrosos vendidos na TV, em programas tipo Polishop, e as bugigangas chinesas anunciadas no Instagram? Ele testa todos: da panela em que nada gruda a uma escova “mágica” para pelos de gato, passando pela bolinha que lava roupas. Em inglês (ative as legendas).

Soft White Underbelly

Canal

YouTube

Entrevistas com as pessoas mais marginalizadas da sociedade americana: mendigos, viciados, prostitutas, criminosos e doentes mentais contam suas histórias e como sobrevivem – em conversas estarrecedoras conduzidas pelo fotógrafo Mark Laita. Em inglês (ative as legendas).

Eles Vivem (1988)

Filme

Netflix

O protagonista encontra óculos mágicos que permitem ver a vida como ela é: uma conspiração entre aliens, que vivem na sociedade disfarçados de humanos, e as classes dominantes. Seu objetivo: manipular e explorar as demais pessoas – usando armas como o entretenimento, o sexo e o consumo.

Unabomber – em suas próprias palavras (2020)

Documentário

Netflix

Narra, em quatro episódios, a transformação do americano Ted Kaczynski, um professor de matemática com QI de gênio, no Unabomber: terrorista que realizou 16 atentados (a maioria contra cientistas) e escapou da polícia durante quase duas décadas.