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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em julho

A verdade sobre os produtos milagrosos da TV, entrevistas com pessoas desprezadas, uma ficção científica altamente real - e a história do professor de matemática que virou terrorista

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2021, 15h44 | Atualizado em 14 jul 2021, 15h47
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 428, com 4 imagens lado a lado: James White, do canal Freakin Reviews, foto em preto e branco de um homem, cena do filme "eles vivem" e foto de Ted Kaczynski.
 (Divulgação/Reprodução)
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Freakin Reviews
Canal

YouTube
Sabe aqueles produtos milagrosos vendidos na TV, em programas tipo Polishop, e as bugigangas chinesas anunciadas no Instagram? Ele testa todos: da panela em que nada gruda a uma escova “mágica” para pelos de gato, passando pela bolinha que lava roupas.  Em inglês (ative as legendas). 

Soft White Underbelly

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Canal
YouTube
Entrevistas com as pessoas mais marginalizadas da sociedade americana: mendigos, viciados, prostitutas, criminosos e doentes mentais contam suas histórias e como sobrevivem – em conversas estarrecedoras conduzidas pelo fotógrafo Mark Laita. Em inglês (ative as legendas).

Siga
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Eles Vivem (1988)
Filme

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Netflix
O protagonista encontra óculos mágicos que permitem ver a vida como ela é: uma conspiração entre aliens, que vivem na sociedade disfarçados de humanos, e as classes dominantes. Seu objetivo: manipular e explorar as demais pessoas – usando armas como o entretenimento, o sexo e o consumo.

Unabomber – em suas próprias palavras (2020)

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Documentário
Netflix
Narra, em quatro episódios, a transformação do americano Ted Kaczynski, um professor de matemática com QI de gênio, no Unabomber: terrorista que realizou 16 atentados (a maioria contra cientistas) e escapou da polícia durante quase duas décadas.

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TAGS:
Netflix
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