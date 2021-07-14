Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em julho
A verdade sobre os produtos milagrosos da TV, entrevistas com pessoas desprezadas, uma ficção científica altamente real - e a história do professor de matemática que virou terrorista
Freakin Reviews
Canal
YouTube
Sabe aqueles produtos milagrosos vendidos na TV, em programas tipo Polishop, e as bugigangas chinesas anunciadas no Instagram? Ele testa todos: da panela em que nada gruda a uma escova “mágica” para pelos de gato, passando pela bolinha que lava roupas. Em inglês (ative as legendas).
Canal
YouTube
Entrevistas com as pessoas mais marginalizadas da sociedade americana: mendigos, viciados, prostitutas, criminosos e doentes mentais contam suas histórias e como sobrevivem – em conversas estarrecedoras conduzidas pelo fotógrafo Mark Laita. Em inglês (ative as legendas).
Eles Vivem (1988)
Filme
Netflix
O protagonista encontra óculos mágicos que permitem ver a vida como ela é: uma conspiração entre aliens, que vivem na sociedade disfarçados de humanos, e as classes dominantes. Seu objetivo: manipular e explorar as demais pessoas – usando armas como o entretenimento, o sexo e o consumo.
Unabomber – em suas próprias palavras (2020)
Documentário
Netflix
Narra, em quatro episódios, a transformação do americano Ted Kaczynski, um professor de matemática com QI de gênio, no Unabomber: terrorista que realizou 16 atentados (a maioria contra cientistas) e escapou da polícia durante quase duas décadas.