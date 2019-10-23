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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em novembro

Os chimpanzés com memória superior à humana, viagens ao fim do mundo, o filme inacabado de Orson Welles - e a história de um espanhol que quase morreu afogado

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2019, 18h42 | Atualizado em 23 out 2019, 18h46
 (YouTube/Netflix/Divulgação)
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Mind Field
Série
YouTube
Os chimpanzés têm memória melhor do que a nossa – e a razão disso pode estar na visão humana, cuja evolução drenou recursos cerebrais. É a “hipótese de troca cognitiva”, um dos episódios mais interessantes desta ótima série sobre a mente (em inglês; ative as legendas em português).

Mundo sem fim
Canal

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YouTube
Alguns brasileiros já estiveram na Coreia do Norte. Renan e Michelle também. Mas eles foram explorar destinos ainda mais exóticos, como  Uzbequistão, Quirguistão, Mongólia, o Deserto de Gobi e a região de Xinjiang, onde os muçulmanos da China vivem (e são milimetricamente monitorados pelo governo).

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Serei Amado Quando Morrer (2018)
Documentário

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Netflix
Em 1971, decadente e rejeitado, o gênio Orson Welles voltou a Hollywood para fazer seu último filme: O Outro Lado do Vento, uma sátira à indústria do cinema. Ficou seis anos filmando, mas não terminou. Este doc mostra, com cenas inéditas, todo o caótico processo – que envolveu até o governo do Irã.

Solo (2018)

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Filme
Netflix
Se você caísse de um penhasco, se quebrasse todo e não conseguisse andar nem pedir socorro, o que faria? O que sentiria? Como alucinaria? O quanto lutaria para sobreviver? Acima de tudo, por que lutaria? Tenha uma ideia vendo este filme, que conta a história real do espanhol Álvaro Vízcaíno.

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