Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em novembro

Mind Field

Série

YouTube

Os chimpanzés têm memória melhor do que a nossa – e a razão disso pode estar na visão humana, cuja evolução drenou recursos cerebrais. É a “hipótese de troca cognitiva”, um dos episódios mais interessantes desta ótima série sobre a mente (em inglês; ative as legendas em português).

Mundo sem fim

Canal

YouTube

Alguns brasileiros já estiveram na Coreia do Norte. Renan e Michelle também. Mas eles foram explorar destinos ainda mais exóticos, como Uzbequistão, Quirguistão, Mongólia, o Deserto de Gobi e a região de Xinjiang, onde os muçulmanos da China vivem (e são milimetricamente monitorados pelo governo).

Serei Amado Quando Morrer (2018)

Documentário

Netflix

Em 1971, decadente e rejeitado, o gênio Orson Welles voltou a Hollywood para fazer seu último filme: O Outro Lado do Vento, uma sátira à indústria do cinema. Ficou seis anos filmando, mas não terminou. Este doc mostra, com cenas inéditas, todo o caótico processo – que envolveu até o governo do Irã.

Solo (2018)

Filme

Netflix

Se você caísse de um penhasco, se quebrasse todo e não conseguisse andar nem pedir socorro, o que faria? O que sentiria? Como alucinaria? O quanto lutaria para sobreviver? Acima de tudo, por que lutaria? Tenha uma ideia vendo este filme, que conta a história real do espanhol Álvaro Vízcaíno.