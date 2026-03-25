Pérolas do streaming: o que assistir na Netflix, no Prime Video e na HBO Max em março
Um doc sobre pessoas trans, uma série gastronômica, um drama sobre o universo literário e uma comédia sobre...o universo da comédia.
Will & Harper
Onde? Netflix
O ator Will Ferrell e a roteirista Harper Steele são amigos de longa data. Recentemente, por e-mail, Steele assumiu ser uma mulher trans. Neste documentário, os dois embarcam em uma viagem de carro pelos EUA para entender a trajetória de Steele, reforçar os laços de amizade e discutir os perigos que pessoas trans enfrentam no país, sobretudo nos estados mais conservadores.
Ugly Delicious
Onde? Netflix
Nos anos 2000, David Chang abriu um restaurante de sucesso (o Momofuku, focado em lámen) e se tornou um expoente da leva contemporânea de chefs-celebridade. Nesta série, ele investiga a história e os diferentes preparos ao redor do mundo de pratos como churrasco, pizza e arroz frito – da comida de rua aos restaurantes finos.
O Meu Ano com Salinger
Onde? Prime Video (para alugar)
Neste drama que explora o mercado literário, Joanna, que deseja escrever poesia, começa a trabalhar na agência que representa J.D. Salinger, o recluso autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Ao se recusar a escrever cartas genéricas para os fãs do escritor, ela compra briga com a experiente chefe da agência.
Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia
Onde? HBO Max
Em 11 de outubro de 1975, em Nova York, nasceu o Saturday Night Live, o show de comédia mais importante da TV dos EUA, que segue até hoje revelando novos talentos. Este filme de Jason Reitman (Juno) recria os (caóticos) 90 minutos que antecederam a estreia do programa.