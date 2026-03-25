Will & Harper

Onde? Netflix

O ator Will Ferrell e a roteirista Harper Steele são amigos de longa data. Recentemente, por e-mail, Steele assumiu ser uma mulher trans. Neste documentário, os dois embarcam em uma viagem de carro pelos EUA para entender a trajetória de Steele, reforçar os laços de amizade e discutir os perigos que pessoas trans enfrentam no país, sobretudo nos estados mais conservadores.

Ugly Delicious

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Onde? Netflix

Nos anos 2000, David Chang abriu um restaurante de sucesso (o Momofuku, focado em lámen) e se tornou um expoente da leva contemporânea de chefs-celebridade. Nesta série, ele investiga a história e os diferentes preparos ao redor do mundo de pratos como churrasco, pizza e arroz frito – da comida de rua aos restaurantes finos.

4 filmes sobre a ditadura militar brasileira

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O Meu Ano com Salinger

Onde? Prime Video (para alugar)

Neste drama que explora o mercado literário, Joanna, que deseja escrever poesia, começa a trabalhar na agência que representa J.D. Salinger, o recluso autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Ao se recusar a escrever cartas genéricas para os fãs do escritor, ela compra briga com a experiente chefe da agência.

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Saturday Night: A Noite que Mudou a Comédia

Onde? HBO Max

Em 11 de outubro de 1975, em Nova York, nasceu o Saturday Night Live, o show de comédia mais importante da TV dos EUA, que segue até hoje revelando novos talentos. Este filme de Jason Reitman (Juno) recria os (caóticos) 90 minutos que antecederam a estreia do programa.

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