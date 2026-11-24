A pontuação Quase todos os aspectos do cotidiano parecem ser regidos por algum tipo de sistema de pontuação. É assim na escola, no trabalho, nas redes sociais e até com hobbies e atividades físicas. Mas o que acontece quando toda a rotina passa a ser medida? “Ao deixar as métricas institucionais ditarem nossos valores e motivarem nossa vida, acabamos correndo atrás do que é fácil de contabilizar, e não do que é importante de verdade”, escreve neste livro C. Thi Nguyen, professor de filosofia e especialista em jogos, que usa bons exemplos pessoais e da cultura pop para explicar as suas reflexões. Compre agora: Amazon - R$ 75

A Internet Não Precisa Ser Assim “Sabemos que seus defeitos podem ser mitigados por regras que a tornem mais justa”, escrevem Fernanda Campagnucci e Marcelo Soares sobre a internet. Eles mostram como a rede virou celeiro de ódio e desinformação, e apontam caminhos para que ela volte a ser mais como uma praça pública e menos como um ambiente cujas regras e modelo de negócio servem aos interesses de poucas empresas. Compre agora: Amazon - R$ 51

Heróis Com uma linguagem moderna, o ator e escritor britânico Stephen Fry reúne histórias de heróis da mitologia grega, como Perseu, Hércules, Teseu e Jasão. Há mapas, árvores genealógicas e listas de personagens para guiar o leitor. Fry publicou outras releituras, como Mythos, coletânea focada em deuses e titãs, e as suas próprias versões da Ilíada e da Odisseia (estas, ainda não disponíveis no Brasil). Compre agora: Amazon - R$ 75

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Orbitals Neste game cooperativo para Nintendo Switch 2, você e sua dupla jogam como Maki e Omura, exploradores que precisam desbravar os perigos do espaço. As cenas são todas feitas à mão pelo estúdio japonês Studio Massket, e tem dublagem completa em português. Ideal para jogar com o companheiro, irmão ou amigo. É uma aventura retrô, na qual a galáxia só conseguirá se salvar com trabalho em equipe. (Leo Caparroz) Compre agora: Amazon - R$ 169