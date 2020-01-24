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Cultura

Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em fevereiro

A intimidade de Banksy, a luta dos fazendeiros contra o Teflon, um game grátis com He-Man e She-Ra

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jan 2020, 10h53 | Atualizado em 23 out 2020, 17h02
SI_412_Banksy
 (Banksy Captured/Divulgação)
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A cara de Banksy

O inglês Steve Lazaridis trabalhou 11 anos com Banksy, o grafiteiro mais genial – e misterioso – do mundo. Ele comprava as tintas, ajudava a distrair a polícia e tirava fotos documentando todas as peripécias do artista: que, neste livro, aparece fotografado pela primeira vez. As imagens não revelam a identidade de Banksy (ele sempre aparece de costas, ou com o rosto coberto por uma tarja), mas mostram algo tão intrigante quanto: sua intimidade.

Banksy Captured. US$ 30.

 

SI_412_Dark_Waters
(Dark Waters/Divulgação)
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A química do mal

Em 1998, as vacas leiteiras de Parkersburg, no nordeste dos EUA, começaram a aparecer mortas, com sinais de envenenamento. Os fazendeiros da cidadezinha suspeitaram que o problema fosse uma fábrica da DuPont, que estava jogando lixo tóxico no Rio Ohio. Era o começo de uma batalha que durou 15 anos e revelou verdades chocantes – recontadas neste filme pelo diretor Todd Haynes.
Dark Waters. Estreia dia 20 nos cinemas.

Siga

 

SI_412_He_Man
(gamejolt.com/Reprodução)
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Pelos poderes de Greyskull

He-Man e She-Ra foram os desenhos animados mais populares dos anos 1980. Neste game, é possível jogar com os dois personagens – e também com Gato Guerreiro, Gorpo, Esqueleto e Mentor, entre outros, num jogo de ação simples e divertido, com 28 fases ao estilo arcade (a versão para PC aceita até quatro jogadores).
He-Man. Para Windows e Android. Grátis. gamejolt.com/games/he-man/19434.

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***

SI_412_Michio Kaku
(Reprodução/Divulgação)
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“Se a mente puder ser digitalizada, seria a alma não mais do que informação?”, 

pergunta o físico Michio Kaku neste livro de previsões, uma mais radical que a outra. Ele acha que a humanidade vai viver em Marte, fará contato com aliens inteligentes e alcançará a imortalidade: quando você morrer, sua mente será digitalizada e viverá para sempre dentro de um supercomputador. Uma coleção de sonhos extremos – cuja viabilidade Kaku examina com a frieza do raciocínio científico.
O Futuro da Humanidade. R$ 69,90.

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