Playlist: 4 coisas legais para ver e ler em abril

O maluco do dicionário

Londres, 1872. O filólogo escocês James Murray (Mel Gibson) é convidado para um projeto audacioso: editar o Dicionário Oxford, primeiro a reunir todas as palavras do inglês. Ao constatar que sua equipe levaria mais de cem anos para completar o trabalho, Murray pede ajuda de voluntários – e descobre que seu maior colaborador, autor de 10 mil verbetes, é William Minor (Sean Penn): um assassino preso no manicômio judiciário. O Gênio e o Louco. Estreia dia 25/4 nos cinemas.

Sua amiga está sendo traída. Você deve contar?

Immanuel Kant (1724-1804)

Sim. Lembre-se do “imperativo categórico”: se uma ação (como, neste caso, esconder informação) é errada em alguma circunstância, então ela sempre é errada.

Jeremy Bentham (1748-1832).

Não. Antes de fazer alguma coisa, sempre considere a “utilidade” daquela ação. Neste caso, revelar o adultério só faria a pobre moça sofrer.

Em seu novo livro, o escritor inglês Marcus Weeks aplica as ideias desses e de outros grandes pensadores, como Platão, Descartes, Aristóteles e Schopenhauer, aos dilemas morais mais comuns do mundo moderno. O resultado é um texto leve e divertido, ótimo para aprender conceitos básicos de filosofia – e ouvir bons conselhos também.

O Que Nietzsche Faria? R$ 49,90.

Governo contrata qualquer um. Mesmo.

“Entre os escolhidos para trabalhar no Ministério da Agricultura, com salário anual de US$ 80 mil, havia um caminhoneiro, um balconista, um recepcionista e um estagiário”, revela o jornalista americano Michael Lewis neste livro que destrincha os bastidores e os absurdos do governo Trump – como nomear para cargos-chave pessoas sem nenhuma experiência, só porque elas eram “fáceis de lidar”.

O Quinto Risco. R$ 49,90.

Qual é a sua fobia?

Insetos? Agulhas? Palhaços? Cenas de maus-tratos a animais? Com este site, dá para saber de antemão se o filme ou a série a que você vai assistir contém alguma dessas coisas – ou dezenas de outros “gatilhos” desagradáveis, que você ou alguém da sua família pode querer evitar. É só digitar o nome do filme, e aparece uma lista com as cenas aflitivas que ele tem. O site é mantido por voluntários, e bem atualizado. doesthedogdie.com.