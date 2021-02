Playlist: 4 coisas para ler, ver e jogar em fevereiro

A saída está na nuvem

No jogo Control, você investiga tecnologias secretas criadas pelos EUA e os eventos paranormais que elas desencadeiam. Um game incrível, que ganhou dezenas de prêmios internacionais, mas é pesado demais para o console da Nintendo. Então a empresa achou uma solução: rodar o game pela internet, na “nuvem”. Funciona bem, inclusive no Brasil.

Control Cloud Version. Para Nintendo Switch. US$ 40.

Como o Brasil dominou a Fórmula 1

Num espaço de duas décadas, os pilotos brasileiros foram oito vezes campeões – e cinco vezes vice-campeões – mundiais de F1. Escrita e dirigida por Ernesto Rodrigues (autor da ótima biografia Ayrton: o herói revelado), esta série em oito episódios conta como chegamos lá: tem depoimentos fortes e histórias inéditas sobre as vitórias, os acidentes, os bastidores e os traumas dos 32 brasileiros que estiveram no Olimpo.

Brasil na Pista. Globoplay.

O Street Fighter de Brasília

Você escolhe um personagem – Lula, Bolsonaro, Ciro, Dilma, Temer ou Enéas – e enfrenta os demais em lutas divertidas e engraçadas, com pitadas de inteligência política (quando você aciona o golpe especial de Bolsonaro, por exemplo, o ministro Paulo Guedes entra na arena). Dá para jogar sozinho ou online, contra outras pessoas.

Políticos Memes Kombat. Para Android. Grátis (R$ 5 por Dilma e Enéas).

“Eu provoco raiva. Sempre fiz isso. Não sei se é uma vantagem ou desvantagem, mas é o que faço”,

diz Donald Trump em entrevista para este livro. Seu autor, o jornalista Bob Woodward (um dos dois descobridores do caso Watergate), o acompanhou ao longo de 2020 e revela detalhes inéditos sobre sua presidência: no ponto mais crítico das tensões com a Coreia do Norte, a Casa Branca redigiu um plano para disparar 80 armas nucleares contra o inimigo.

Raiva. R$ 45.