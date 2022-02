Playlist: 5 coisas imperdíveis para ler e jogar em fevereiro

A reconquista da tecnologia

O mundo foi tomado por animais robóticos e a humanidade regrediu a um estágio primitivo, em que a única ferramenta é um arco e flecha. Essa é a premissa de Horizon Zero Dawn, de 2017, com o roteiro mais inteligente já visto em um game (as explicações para a ascensão dos robôs são dignas de Isaac Asimov). Agora, a história ganha sua esperada continuação – turbinada pelos gráficos impressionantes do PlayStation 5.

Horizon Forbidden West. Lançamento dia 18/2, para PS4 e PS5. R$ 250 a R$ 350.

Seis contos de ficção científica

Maxine, personagem de um jogo onde sua única função é morrer, adquire consciência e passa a enxergar o mundo real. Um casal se prepara para ter um filho – e desenha a vida dele escolhendo características genéticas. Uma pessoa sem nome acorda após uma pandemia devastadora e vai recuperando suas memórias (mas seria melhor não). Coletânea com seis ótimas histórias de sci-fi escritas por autores contemporâneos.

Forward. R$ 79,90 (R$ 14,90 na versão Kindle).

O próximo passo do DualSense

A resposta háptica (um tipo hiperpreciso de vibração) e os gatilhos adaptáveis (cuja resistência muda durante o jogo) do controle do PlayStation 5 transformaram os games de ação e tiro. Agora, prometem fazer o mesmo pelos simuladores de corrida: no novo título da série Gran Turismo, os gatilhos reproduzem o peso e os trancos do acelerador e freio dos carros.

Continua após a publicidade

Gran Turismo 7. Lançamento dia 4/3, para PS4 e PS5. R$ 300 a 350.

Os países extintos

A Heligolândia, na costa da Alemanha, atraiu Napoleão e a Inglaterra – até ser transformada numa paisagem lunar por bombardeios. Van Diemen’s Land, perto da Austrália, foi uma colônia penal – onde 60% da população era criminosa. O Labuão, no mar da China, expulsou os ocidentais com maremotos, malária e tigres. Neste livro, o norueguês Bjorn Berge conta as histórias dessas e de outras 47 nações extintas entre 1840 e 1975.

Lugar Nenhum. R$ 67,50 (R$ 26,90 na versão Kindle).

***

“Talvez haja algo no mundo físico que esteja além da simulação computacional”,

escreve o inglês Roger Penrose, Prêmio Nobel de Física em 2020, neste livro sobre as tentativas de reproduzir digitalmente a consciência humana. Ele expõe as limitações do Teste de Turing (usado para aferir se um computador é inteligente), debate a existência de ações mentais não computáveis e propõe um novo modelo lógico – que poderia levar a máquinas capazes de pensar.

Sombras da Mente. R$ 59,90.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram