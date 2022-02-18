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Cultura

Playlist: 5 coisas imperdíveis para ler e jogar em fevereiro

Uma coletânea de ficção científica, as histórias de países que deixaram de existir, dois blockbusters para o PlayStation 5 - e um livro que explora os limites da mente humana e da inteligência artificial

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 fev 2022, 06h52 | Atualizado em 18 fev 2022, 06h55
Imagem do jogo Horizon Forbidden West.
 (Sony/Reprodução)
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A reconquista da tecnologia

O mundo foi tomado por animais robóticos e a humanidade regrediu a um estágio primitivo, em que a única ferramenta é um arco e flecha. Essa é a premissa de Horizon Zero Dawn, de 2017, com o roteiro mais inteligente já visto em um game (as explicações para a ascensão dos robôs são dignas de Isaac Asimov). Agora, a história ganha sua esperada continuação – turbinada pelos gráficos impressionantes do PlayStation 5.

Horizon Forbidden West. Lançamento dia 18/2, para PS4 e PS5. R$ 250 a R$ 350.

Capa do livro “Forward”.
(Intrínseca/Reprodução)
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Seis contos de ficção científica

Siga

Maxine, personagem de um jogo onde sua única função é morrer, adquire consciência e passa a enxergar o mundo real. Um casal se prepara para ter um filho – e desenha a vida dele escolhendo características genéticas. Uma pessoa sem nome acorda após uma pandemia devastadora e vai recuperando suas memórias (mas seria melhor não). Coletânea com seis ótimas histórias de sci-fi escritas por autores contemporâneos.

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Forward. R$ 79,90 (R$ 14,90 na versão Kindle).

Imagem do jogo Gran Turismo 7.
(Sony/Reprodução)
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O próximo passo do DualSense

A resposta háptica (um tipo hiperpreciso de vibração) e os gatilhos adaptáveis (cuja resistência muda durante o jogo) do controle do PlayStation 5 transformaram os games de ação e tiro. Agora, prometem fazer o mesmo pelos simuladores de corrida: no novo título da série Gran Turismo, os gatilhos reproduzem o peso e os trancos do acelerador e freio dos carros.

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Gran Turismo 7. Lançamento dia 4/3, para PS4 e PS5. R$ 300 a 350.

Capa do livro “Lugar nenhum”.
(Editora Rua do Sabão/Reprodução)

Os países extintos

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A Heligolândia, na costa da Alemanha, atraiu Napoleão e a Inglaterra – até ser transformada numa paisagem lunar por bombardeios. Van Diemen’s Land, perto da Austrália, foi uma colônia penal – onde 60% da população era criminosa. O Labuão, no mar da China, expulsou os ocidentais com maremotos, malária e tigres. Neste livro, o norueguês Bjorn Berge conta as histórias dessas e de outras 47 nações extintas entre 1840 e 1975.

Lugar Nenhum. R$ 67,50 (R$ 26,90 na versão Kindle).

***

Capa do livro “Sombras da mente”.
(Editora Unesp/Reprodução)

“Talvez haja algo no mundo físico que esteja além da simulação computacional”,

escreve o inglês Roger Penrose, Prêmio Nobel de Física em 2020, neste livro sobre as tentativas de reproduzir digitalmente a consciência humana. Ele expõe as limitações do Teste de Turing (usado para aferir se um computador é inteligente), debate a existência de ações mentais não computáveis e propõe um novo modelo lógico – que poderia levar a máquinas capazes de pensar.

Sombras da Mente. R$ 59,90.

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Games
livros
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