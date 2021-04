Playlist: 5 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em abril

O lado subjetivo das finanças

Você deve comprar ou vender determinada ação? Aplicar o seu dinheiro em títulos, fundos, derivativos? É preciso ter conhecimento técnico e saber fazer contas para decidir essas coisas; mas, também, lidar com as próprias emoções. Neste livro, o economista Morgan Housel destrincha ilusões e vieses que podem fazer qualquer um cair em armadilhas de investimento – levado a isso pela própria cabeça.

A Psicologia Financeira. R$ 42,90.



A guerra dos respiradores

No começo da pandemia houve uma corrida por respiradores, com países interceptando e confiscando os aparelhos. Este livro conta a história de uma manobra ousada, em que o governo do Maranhão trouxe máquinas da China através da Etiópia – driblando EUA, Alemanha e até a Receita Federal.

A Operação Secreta Etiópia-Maranhão. R$ 54,90.

Imperdível. E de graça

As cidades ruíram, a civilização acabou e o mundo foi dominado por animais robóticos, dos quais algumas poucas tribos humanas tentam fugir. Quem criou esses bichos, e o que aconteceu com a Terra? Não dá para contar sem dar spoiler. Mas Horizon tem a história mais surpreendente já contada em um game – no nível dos livros de Isaac Asimov. O jogo, lançado em 2017, agora será liberado gratuitamente. É uma resposta da Sony à ofensiva da Microsoft, que recentemente adicionou os games da produtora Bethesda (Wolfenstein, Fallout, Doom) ao serviço Xbox Game Pass.

Continua após a publicidade

Horizon Zero Dawn. Para PS4 e PS5. Grátis (download disponível a partir de 19/abril).

O passado em vídeo

A empresa americana MyHeritage, que faz pesquisas de árvore genealógica, criou um algoritmo de inteligência artificial que transforma retratos antigos em vídeos curtinhos, de cinco segundos. Você pode usar essa ferramenta para converter fotos antigas, de parentes que não conheceu – e ver como eles eram em movimento. O resultado é de arrepiar.

Deep Nostalgia. www.myheritage.com.br/deep-nostalgia

“Meus pais não sabiam que eu era engraçado. Não sei por quê, mas eu tinha muita vergonha de mostrar a eles esse meu lado”,

escreve o humorista Jerry Seinfeld neste livro, em que conta sua história (a infância espartana, os primeiros shows, a fama na TV, a rotina depois da série) e reúne as melhores piadas que escreveu ao longo da carreira.

Será Que Isso Presta? R$ 69,90.