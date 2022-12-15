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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em dezembro

Meio século da Atari, o filho de Joe Biden e seus vícios, a influência da biologia no trabalho, machismo oculto em produtos tech - e o game que foi proibido antes mesmo do lançamento

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 dez 2022, 15h14
Capa da edição comemorativa "Atari 50: The Anniversary Celebration".
 (Atari/Divulgação)
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O significado da palavra “atari”

Ela é o nome, em japonês, de um movimento do jogo de tabuleiro Go (parecido ao “xeque”, no xadrez). E, também, o nome da primeira empresa de games – cuja fundação está completando 50 anos. Este pacote inclui 90 jogos que marcaram a trajetória da Atari, em seus vários consoles (do pioneiro 2600 ao derradeiro Jaguar), textos e um documentário contando a história da companhia.

Atari 50: The Anniversary Celebration. Para PC, PlayStation, Xbox e Switch. R$ 75 a R$ 200.

Capa do livro
(Intrínseca/Montagem sobre reprodução)

O machismo tecnológico

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Se uma mulher sofrer um acidente de carro, tem 47% mais risco de se ferir gravemente do que um homem: isso acontece porque os automóveis são projetados para o corpo masculino (as mulheres, cuja estatura geralmente é menor, são obrigadas a sentar mais perto do painel). Esse é um dos exemplos revelados pela inglesa Caroline Criado Perez neste livro – que mostra como diversos produtos, de medicamentos a smartphones, acabam deixando as mulheres em segundo plano.

Mulheres Invisíveis – o Viés dos Dados em um Mundo Projetado para Homens. R$ 67.

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Capa do livro
(Editora Vestígio/Montagem sobre reprodução)

A biologia do trabalho

O tecelão-mascarado, pássaro típico da costa da África, tem um hábito curioso: a cada ano, constrói até 25 ninhos e depois desmancha todos, um por um, para então recomeçar. É  exaustivo e aparentemente sem sentido; mas tem um motivo. Neste livro, o antropólogo James Suzman investiga o comportamento de insetos, aves, primatas e humanos pré-históricos para entender as raízes dos nossos hábitos de trabalho – e como elas explicam o mundo moderno.

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Trabalho. R$ 60.

Frame do jogo
(Striking Distance Studios/Reprodução)

Foi demais para o Japão

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Você está preso em Callisto, uma lua de Júpiter. Até que a cadeia é invadida por uma forma de vida alienígena – e a única chance de sobreviver é fugir. Eis a premissa deste game, que impressiona pelo visual realista e violento. Tão violento que, antes mesmo do lançamento, já teve a comercialização proibida no Japão.

The Callisto Protocol. Para PC, PlayStation e Xbox. R$ 350.

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Capa do livro
(Editora Seoman/Montagem sobre reprodução)

“Levei o cachimbo à boca, acendi a pedra e inalei. Senti o chamado ‘beijo de Deus’, o Santo Graal do crack“,

escreve Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, nesta autobiografia em que conta sua trajetória: a infância nos corredores do Senado, a polêmica passagem pela empresa ucraniana Burisma, e a luta contra o vício em drogas.

As Coisas Boas da Vida. R$ 40.

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