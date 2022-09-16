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Cultura

Playlist: 6 coisas para ler, ver e jogar em setembro

A história e a ciência do medo, 22 mulheres que marcaram a história do Brasil, jogos escondidos no aplicativo do Netflix - e o biólogo russo que foi para um gulag

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2022, 10h26 | Atualizado em 27 out 2022, 10h04
Capas dos dois volumes "O Brasil por 22 mulheres que fizeram história".
 (In Touch/Divulgação)
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As mulheres do Brasil

Você sabe quem foi Bertha Lutz, a bióloga que conseguiu que as brasileiras tivessem o direito de votar? Já ouviu falar de Anésia Machado, primeira mulher a pilotar sozinha um avião no país, em 1922? E de Nise da Silveira, a psiquiatra que foi presa política – e, após ser solta, humanizou e revolucionou o tratamento das doenças mentais no Brasil? Conhece a vida de Anália Franco, a professora abolicionista que fundou mais de 70 escolas? Nestes dois livros, a escritora Rita Ribeiro conta essas e outras grandes histórias. 

O Brasil por 22 mulheres. R$ 46,90 (volume 1: 1822 a 1922) e R$ 79,90 (volume 2: 1922 a 2022).

Imagens dos jogos
(Netflix/Montagem sobre reprodução)
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Três games escondidos no app da Netflix
O aplicativo do streaming também tem jogos para celular. E alguns são bem interessantes

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This is a true story

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Bontu mora num vilarejo e precisa buscar água. Tem de enfrentar o calor e a distância até chegar a um riacho – onde encontra outros problemas. Mas Bontu nunca perde o otimismo. O game, que dura menos de uma hora, reproduz o cotidiano real de milhões de africanos. Dá o que pensar.

Shatter: Remastered
Você controla uma plataforma e deve usá-la para rebater uma bolinha. Versão modernizada do simples e viciante Breakout, criado por Steve Jobs e Steve Wozniak para a Atari em 1976. Diz a lenda que Jobs ficou com quase todo o dinheiro, passando o colega (com quem fundaria a Apple) para trás.

Heads Up!
Quiz game baseado nos filmes e séries mais populares da Netflix, com uma mecânica de jogo divertida: você segura o celular encostado na testa, para que não possa ver o que está aparecendo na tela. Só os seus amigos veem – e devem dar dicas para que você adivinhe o que é.

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Capa do livro
(Latitude/Divulgação)

Você tem medo de quê?

Da solidão? Do desemprego? Da violência? Da morte? A vida é cheia de medos. Mas todos são exagerados pela mente, porque a seleção natural escolheu pessoas um pouco medrosas – e que por isso escaparam melhor de predadores e outras ameaças. Neste livro, o sociólogo irlandês Gareth Higgins investiga a história e a ciência dos medos.

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Como não ter medo. R$ 49,90.

Capa do livro
(Avis Rara/Divulgação)

“A maioria na cela não era apenas de intelectuais. Havia muitos engenheiros, técnicos, ferroviários, aviadores, oficiais e até sacerdotes”,

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escreve o biólogo Vladimir Tchernavin neste livro de 1933, que está sendo relançado no Brasil, em que conta sua passagem por um gulag (campo de trabalhos forçados) na URSS. Tchernavin dirigia a Companhia Estatal de Pesca e foi preso, assim como muitos de seus companheiros, por não conseguir cumprir as metas de produção impostas pelo governo.

Nos campos de concentração soviéticos. R$ 69,90.

 

 

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Games
livros
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