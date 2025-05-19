Por que apenas 7 mulheres podem vestir branco diante do Papa?
Em encontros oficiais no Vaticano, existe uma panelinha VIP de mulheres que podem se destacar da multidão que usa vestimentas pretas. Entenda quem são elas.
No domingo, dia 18 de maio, o Papa Leão 14 rezou sua missa inaugural n
a Praça de São Pedro, no Vaticano, Aproximadamente 150 mil pessoas, entre peregrinos, presidentes, patriarcas e príncipes, participaram do evento.
O código de vestimenta instrui que os fiéis usem roupas pretas na presença do Papa. Para mulheres, a regra é básica: um vestido preto que esconda o colo e os joelhos, combinado com um véu sobre os cabelos. Por isso, a escolha de vestimenta da rainha da Espanha, Letizia, causou um certo tipo de burburinho: a monarca optou por um vestido branco para a ocasião.
No entanto, Letizia faz parte de um grupo seleto de mulheres que têm permissão para usar a cor. O aval se chama privilège du blanc (privilégio do branco, em português) e é uma tradição protocolar que concede a algumas rainhas e princesas católicas a autorização de usar vestidos e mantilhas brancas durante audiências e missas inaugurais com o Papa.
A primeira rainha a fazer uso da exceção teria sido Vitória Eugênia da Espanha, durante uma conversa privada com o Papa Pio XI em 1923.
O privilégio é decidido a critério do Papa, mas a monarca deve se manter publicamente católica, ou casada com outro monarca católico, ou quando garantido por dispensa do pontífice – esse é o caso de da Rainha Paola da Bélgica e a Rainha Sofia da Espanha, cujos maridos não reinam mais.
Mesmo assim, não é uma garantia: a
s esposas dos monarcas de Liechtenstein e Lesoto, ambos católicos, por exemplo, não estão na lista permitida para o uso de branco.
Hoje, existem sete mulheres no mundo que possuem o privilégio: as rainhas Letizia e Sofía, da Espanha; Paola e Mathilde, rainhas da Bélgica; a princesa Charlene de Mônaco; Marina, princesa de Nápoles; e a Grande Duquesa Maria Teresa de Luxemburgo. Na cerimônia de domingo, Mathilde, Letizia, Maria Teresa e Charlene estavam presentes e vestidas na cor imaculada.
Por mais que essas mulheres possam desviar do código de vestimenta comum, não é uma obrigação. Mesmo assim, o mais comum é encontrar os pontinhos brancos em grandes eventos como a inauguração do final de semana.