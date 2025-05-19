Por que apenas 7 mulheres podem vestir branco diante do Papa?

No domingo, dia 18 de maio, o Papa Leão 14 rezou sua missa inaugural n

a Praça de São Pedro, no Vaticano, Aproximadamente 150 mil pessoas, entre peregrinos, presidentes, patriarcas e príncipes, participaram do evento.

O código de vestimenta instrui que os fiéis usem roupas pretas na presença do Papa. Para mulheres, a regra é básica: um vestido preto que esconda o colo e os joelhos, combinado com um véu sobre os cabelos. Por isso, a escolha de vestimenta da rainha da Espanha, Letizia, causou um certo tipo de burburinho: a monarca optou por um vestido branco para a ocasião.

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No entanto, Letizia faz parte de um grupo seleto de mulheres que têm permissão para usar a cor. O aval se chama privilège du blanc (privilégio do branco, em português) e é uma tradição protocolar que concede a algumas rainhas e princesas católicas a autorização de usar vestidos e mantilhas brancas durante audiências e missas inaugurais com o Papa.

A primeira rainha a fazer uso da exceção teria sido Vitória Eugênia da Espanha, durante uma conversa privada com o Papa Pio XI em 1923.

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O privilégio é decidido a critério do Papa, mas a monarca deve se manter publicamente católica, ou casada com outro monarca católico, ou quando garantido por dispensa do pontífice – esse é o caso de da Rainha Paola da Bélgica e a Rainha Sofia da Espanha, cujos maridos não reinam mais.

Mesmo assim, não é uma garantia: a

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s esposas dos monarcas de Liechtenstein e Lesoto, ambos católicos, por exemplo, não estão na lista permitida para o uso de branco.

Hoje, existem sete mulheres no mundo que possuem o privilégio: as rainhas Letizia e Sofía, da Espanha; Paola e Mathilde, rainhas da Bélgica; a princesa Charlene de Mônaco; Marina, princesa de Nápoles; e a Grande Duquesa Maria Teresa de Luxemburgo. Na cerimônia de domingo, Mathilde, Letizia, Maria Teresa e Charlene estavam presentes e vestidas na cor imaculada.

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Por mais que essas mulheres possam desviar do código de vestimenta comum, não é uma obrigação. Mesmo assim, o mais comum é encontrar os pontinhos brancos em grandes eventos como a inauguração do final de semana.