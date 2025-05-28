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Cultura

Por que Sebastião Salgado só fotografava em preto e branco?

Escolha estética foi adotada há mais de 40 anos, quando o fotógrafo passou a se dedicar a seus projetos pessoais.

Por Eduardo Lima 28 Maio 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
FotógrafIa do Sebastião Salgado.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Sebastião Salgado morreu aos 81 anos no último dia 23. Com sua câmera, ele retratou a desigualdade, a violência, a guerra e a destruição do meio ambiente. Seus registros misturavam o jornalismo e a arte – e, assim, tornou-se um dos fotógrafos dos mais conhecidos do mundo.

É fácil reconhecer uma foto de Sebastião Salgado. Um dos principais elementos de seu estilo é o preto e branco, que ele insistiu em usar mesmo depois que as câmeras digitais se popularizaram e fotografar com cores virou o padrão.

Salgado era economista e trabalhava como secretário da Organização Internacional do Café (OIC). Nas viagens de trabalho, ele usava a câmera Leica da esposa e se apaixonou pela fotografia. Em 1973, poucos anos depois de iniciar no hobby, ele largou o emprego na OIC e virou fotojornalista independente.

Em 1979, Salgado entrou na Magnum, a maior agência de fotógrafos do mundo, e ficou famoso por registrar um atentado contra Ronald Reagan. Na época, Ele tirava tanto fotos coloridas quanto em preto e branco.

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Sebastião abandonou as cores quando começou a focar em seus projetos pessoais. E nunca sentiu falta delas: suas fotos eram ricas em textura e detalhe. É diferente tirar uma foto em preto e branco qualquer e ver uma foto assim do Sebastião Salgado, cheia de contrastes e tons de cinza. Afinal, como ele conseguiu algo tão diferente?

Cor distrai

Um mágico não compartilha seus segredos, então não dá para saber o processo exato de fotografia e edição de Salgado. Ele começou usando câmeras analógicas, e só foi usar as digitais recentemente. Não importa o equipamento, o gosto pelo preto e branco continuava.

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Numa câmera analógica, o filme preto e branco tem uma vantagem importante: ele é bem mais barato que o filme colorido. “O processo de revelação de fotografia analógica é caro, e é difícil revelar um filme colorido em casa”, explica o fotógrafo Gustavo Oliveira. O preto e branco é o melhor amigo do fotógrafo no começo de carreira, e era o próprio Sebastião Salgado que revelava várias dessas fotos em P&B, mesmo depois de famoso.

Para um fotógrafo profissional, a edição faz parte do processo da mesma forma que o ato de tirar a foto. No caso de fotografia analógica, um pouco de tinta preta pode ajudar a conseguir um contraste mais poderoso. Com fotos digitais, dá para alterar o contraste com programas de edição no computador até chegar ao resultado ideal.

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O que Sebastião Salgado compartilhou não foram os segredos do seu preto e branco, mas sim os motivos por trás da escolha estética. Numa conversa com Drauzio Varella, o fotógrafo explicou que a cor dificulta a criação de uma sequência entre as fotos. Para Salgado, tudo sai muito diferente, enquanto o P&B garante uma unidade que o ajudava a contar a história que ele queria.

Ele também achava que a cor podia distrair do elemento principal da foto. Salgado reconhecia que a realidade não era preta e branca, mas suas fotos revelaram uma realidade complexa e cheia de cores para quem estiver disposto a prestar atenção.

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