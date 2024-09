A exposição Astronomy Photographer of the Year, organizada pelo Observatório de Greenwich, do Reino Unido, destaca as melhores fotografias espaciais do mundo, desde paisagens celestes deslumbrantes até imagens impressionantes (e detalhadas) de planetas e galáxias distantes.

Todos os anos, competidores de todos os cantos para participar da exposição final. O vencedor geral recebe 10 mil libras (o equivalente a R$ 73 mil) e o título de Fotógrafo de Astronomia do Ano. Os primeiros e segundos lugares nas demais categorias também são recompensados.

Tirar fotos do espaço exige grande conhecimento técnico. Isso porque imagens do cosmos muitas vezes nascem a partir de ondas eletromagnéticas que nossos olhos não captam – para, só depois, serem traduzidas para a visão humana. Você pode entender melhor a ciência desses cliques nesta reportagem da Super.

A competição de fotografias espaciais é aberta a todos. Na edição deste ano, 3.500 profissionais e amadores se inscreveram. Os vencedores foram anunciados no último dia 13. Confira as imagens laureadas:

Categorias Nosso Sol e Fotógrafo de Astronomia do Ano: “Sombras distorcidas da superfície da Lua criadas por um eclipse anular”, por Ryan Imperio

A foto é uma sequência de imagens capturadas de maneira contínua, mostrando a progressão do fenômeno Contas de Baily (ou Anel de Diamante de Baily) durante o eclipse solar anular em 2023.

À medida que o Sol é coberto pela Lua, a topografia lunar, naturalmente acidentada, faz com que a luz solar brilhe através das crateras e vales, criando um padrão que lembra um anel de brilhantes ao redor da Lua. Esse fenômeno só pode ser observado no início ou no fim do eclipse, e pode durar menos de um minuto, o que torna a foto extremamente complicada de ser feita.

Vice-Campeão na categoria Nosso Sol: “Cronógrafo Coronal”, de Peter Ward

A imagem captura a coroa solar em seu ciclo de máximo e mínimo de atividade, que dura 11 anos. A foto foi dividida em duas etapas: uma feita em 2017, quando a coroa estava próxima de atingir seu mínimo solar, vista na parte inferior da foto e a outra, feita em 2023, quando o Sol atingia seu máximo solar.

O tempo de espera foi um desafio, principalmente quando o fotógrafo começou a perceber as diferenças que a coroa ia mostrando ao longo dos anos, mas ele achou uma solução: apresentar a imagem, que normalmente é vista de forma circular, em um formato retangular, para que a mudança ocorrida com o tempo pudesse ser vista e comparada em uma só foto.

Aurora: “Queenstown Aurora”, by Larryn Rae

Utilizando o compilado de um panorama de 19 imagens diferentes, para capturar todos os raios que iluminaram o céu acima das montanhas de Queenstown, na Nova Zelândia, o fotógrafo conseguiu representar os intensos tons de rosa da aurora austral que iluminou o céu neozelandês em fevereiro de 2023.

Nossa Lua: “Picos sombrios de Sinus Iridum”, de Gábor Balázs

Considerada uma das mais belas paisagens lunares, essa fotografia mostra a cratera Sinus Iridum, também conhecida como Baía dos Arco-Íris. O local tem 260 quilômetros de diâmetro e é rodeado por várias outras crateras menores. O tom dramático da imagem se dá pela escolha de deixar a imagem em preto e branco, o que reforça o contraste entre o lado iluminado e as sombras.

Galáxias: “Ecos do Passado”, de Bence Tóth e Péter Feltóti

Esta imagem mostra a galáxia NGC 5128 e as enormes ondas que a cercam, além de um jato de radiação e partículas que se movem quase na velocidade da luz. Como só é possível fotografar esse alvo no hemisfério sul, os fotógrafos foram para a Namíbia para conseguir essa imagem.

Pessoas e Espaço: “Silhueta de alta tecnologia”, de Tom Williams

Esta imagem do Sol mostra a silhueta da Estação Espacial Internacional passando pelo lado leste do Sol. A estação atravessa em apenas 0,2 segundos, e esse tipo de passagem é rara de ser vista de um só lugar na Terra, o que só aumentou a dificuldade da foto (a estação ser quase uma formiguinha perto da imensidão solar também não é um facilitador).

Pessoas e Espaço, foto altamente elogiada: “O Grande Irmão está observando você”, de Matt Jackson

Esta imagem mostra todos os satélites que foram capturados no espaço de uma hora ao fundo de um elevador de grãos antigo, e é uma série de fotos timelapse (na qual vários cliques são tirados para transmitir a ideia da passagem de tempo).

Segundo o prêmio, o fotógrafo escolheu o título da imagem (uma referência ao livro 1984, de George Orwell) para fazer uma reflexão sobre a privacidade e o poder que vem com o controle da tecnologia.

Planetas, Cometas e Asteroides: “Aproximando-se”, de Tom Williams

Esta foto em cores falsas mostra as fases de Vênus quando ele e a Terra estão no mesmo lado do Sol. Usando filtros ultravioleta e infravermelho, é possível ver a complexa estrutura das nuvens na atmosfera superior do planeta (que é composta praticamente de CO2).

Embora Vênus gire lentamente, sua atmosfera se move rapidamente ao redor do planeta em cerca de quatro dias. Por isso, a imagem feita em UV mostra um planeta mais dinâmico do que parece a olho nu.

Paisagens celestes: “Joias da Tasmânia”, de Tom Rae

Este fotógrafo decidiu mostrar as montanhas íngremes do vale da Tasmânia contrastando com o céu de uma noite de verão do hemisfério sul. Na imagem, é possível ver as nuvens de hidrogênio da nebulosa Gum – a região vermelha no centro – e outras áreas onde novas estrelas estão se formando, estendendo-se por lados tênues da Via Láctea.

Vice-campeão da categoria Paisagens celestes: “Sinfonia do Céu Noturno”, de Fei Xue

Por duas horas, Fei Xue capturou o movimento das estrelas durante o movimento da Terra. Apoiando a câmera no chão, para que as colunas de metal próximas de onde estava ficassem visíveis, o fotógrafo observou noite afora. O resultado? Um céu rabiscado, cheio de caminhos estelares.

Estrelas e Nebulosas: “SNR G107.5-5.2, Descoberta Inesperada (A Nebulosa Nereides em Cassiopeia)”, de Marcel Drechsler, Bray Falls, Yann Sainty, Nicolas Martino, Richard Galli

A equipe trabalhou para encontrar e fotografar um enorme remanescente de supernova que ninguém havia visto antes, que habita o centro da constelação de Cassiopeia. Esta foto foi feita a partir de 3.559 imagens, com 260 horas de trabalho e telescópios em três continentes.

Estrelas e Nebulosas, foto altamente elogiada: “Região de Antares”, de Bence Tóth

Esta imagem mostra a poeira e o gás ao redor da estrela Antares. O fotógrafo foi para a Namíbia como parte de uma expedição para tirar fotos do espaço. O resultado surpreende, as diferentes fumaças criam uma sensação mágica para quem vê a foto.

Vencedor da categoria Sir Patrick Moore para o melhor estreante: “SH2-308, Nebulosa Cabeça de Golfinho”, de Xin Feng e Miao Gong

Como o nome diz, essa nebulosa fofa lembra o formato da cabeça de um golfinho e, dada a sua posição no céu, só pode ser fotografada durante cinco horas por dia. Foram necessários 10 dias de captura e edição para registrar essa nuvem de poeira e gases.

Jovem Fotógrafo: “NGC 1499, Uma Califórnia Empoeirada”, de Daniele Borsari

Esta imagem mostra a nebulosa da Califórnia, NGC 1499, uma nebulosa de emissão na constelação de Perseu. Ela mora a cerca de mil anos-luz da Terra e é visível porque a estrela gigante azul Xi Persei, também conhecida como Menkib, ioniza os gases ao redor (ou seja: os carrega eletricamente suas moléculas). A foto foi feita por uma jovem de apenas 14 anos.

