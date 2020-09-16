Quadrado Sator: o enigma milenar que inspirou “Tenet”
O nome do novo filme de Christopher Nolan saiu de um passatempo descoberto nas ruínas de Pompeia. Entenda.
Tenet, o novo filme de Christopher Nolan, já estreou em alguns cinemas do mundo – e pode chegar ao Brasil até o fim do ano. Veja o trailer:
O nome do longa tem uma origem curiosa. Ele vem do Quadrado Sator, um conjunto de palavras descoberto há milhares de anos:
1 – “Subi no ônibus”
“Tenet” é um palíndromo – palavras que se mantêm iguais se lidas de trás para frente, como “ovo” e “arara”. Vem do latim tenere, que significa “possuir”.
2 – Truque inteligente
O Quadrado Sator é um quebra-cabeça que pode ser lido de várias maneiras: da esquerda para a direita, de cima para baixo, e até invertido. Faça o teste.
3 – Primeira aparição
O Quadrado foi descoberto nas ruínas de Pompeia, destruída em 79 d.C. Mas pouco se sabe sobre ele. Uma possível tradução das palavras seria “Arepo, o semeador, possui o funcionamento das rodas”.
4 – Teorias de origem
Alguns acreditam se tratar de um anagrama para o “Pai-Nosso” em latim, uma reza para rituais exorcistas ou mesmo um símbolo de proteção para casas e igrejas cristãs.
5 – Easter eggs
No filme, Tenet é a organização que usa a “inversão do tempo” para salvar o mundo – daí a referência aos palíndromos. E atenção: as outras palavras do quadrado também aparecem na história.