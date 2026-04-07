Quais as músicas usadas para acordar os astronautas da Artemis II?

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Introdução As “wake-up calls” da NASA são uma tradição emocionante: músicas e mensagens que despertam astronautas no espaço, cultivando camaradagem e espírito de equipe. Acompanhe a playlist completa da histórica missão Artemis II, que levou humanos para um sobrevoo lunar, e descubra as curiosidades e hits que embalaram essa jornada cósmica.

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A tradição das “wake-up calls” da NASA para astronautas, um ritual que vai além de um simples alarme. História das chamadas: da primeira, em Gemini 6 (1965), à Apollo 11, que trazia notícias esportivas. Acompanhe a playlist da missão Artemis II, o voo lunar de 2026 que levou 4 astronautas ao espaço. Destaques das músicas tocadas na Artemis II, como “Sleepyhead”, “Green Light” e até a frustração dos astronautas com “Pink Pony Club”. Mensagens inspiradoras de veteranos da Apollo, Charlie Duke e Jim Lovell, que motivaram a tripulação da Artemis II.

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As wake-up calls (chamadas para acordar, em tradução livre) são uma tradição de longa data da Nasa. É o ritual de tocar músicas quase diariamente para despertar os astronautas em missões no espaço. A playlist é selecionada pela equipe responsável pela missão na Terra, e as escolhas não são ditadas pela instituição.

É claro que eles poderiam simplesmente usar um alarme, mas aí não teria graça. As músicas funcionam como uma forma de integração entre astronautas e equipe em solo, aumentando a camaradagem e o senso de equipe.

Segundo um levantamento da Nasa, a primeira wake-up call de que se tem registro ocorreu na missão Gemini 6, em 1965, com a canção Hello, Dolly!, na voz de Jack Jones. A prática só se tornou tradição a partir da Apollo 10, quando as músicas passaram a ser enviadas regularmente – o que se repetiu nas missões seguintes.

Uma curiosidade é que, na Apollo 11, as wake-up calls não eram músicas, mas notícias esportivas, que mantinham os astronautas atualizados sobre seus times na Terra.

Agora, em 2026, a tradição continua firme e forte na missão Artemis II, que lançou quatro astronautas para um sobrevoo lunar no dia 1º de abril. Eles não irão pousar na Lua.

Em um evento histórico, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor J. Glover e Jeremy Hansen se tornaram os primeiros humanos em uma missão lunar no nosso século, e, ao dar a volta na Lua, foram mais longe do que qualquer humano. Com duração de dez dias, o quarteto é acordado diariamente com músicas selecionadas pela equipe do Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas.

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Confira as wake-up calls da Artemis II:

1º de abril (Dia 1): Eles despertaram ainda na Terra e a decolagem ocorreu à noite.

2 de abril (Dia 2): Após a decolagem, a tripulação tirou uma soneca de quatro horas e foi acordada às 7h06 com Sleepyhead, de Young & Sick. A música começa com a repetição da frase “Everything is going to the beat” (“Tudo vai acontecer no ritmo”, em tradução livre), com uma mensagem de motivação. Em seguida, prepararam-se para realizar uma manobra de elevação da nave.

Depois da manobra, voltaram a dormir por volta das 9h40 e foram despertados às 14h35 por Green Light, de John Legend. O refrão diz: “Give me the green light, I’m ready to go right now” (“Me dê o sinal verde, estou pronto para ir agora mesmo”).

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3 de abril (Dia 3): In a Daydream, do Freddy Jones Band, com versos como “The sun is shining to wake me up / No one around / Just me and the sky” (“O sol está brilhando para me acordar / Ninguém por perto / Só eu e o céu”). Ao acordarem, estavam a 160.773 km da Terra e a 260.311 km da Lua.

4 de abril (Dia 4): Pink Pony Club, de Chappell Roan, que conta a história de uma artista que sai de casa, no Tennessee, para viver o sonho de trabalhar em Los Angeles. No despertar, estavam a 271.979 km da Terra e a 178.154 km da Lua.

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Nesse dia, a equipe de Houston não tocou a música completa, o que frustrou os astronautas. Eles afirmaram estar esperando ansiosamente pelo refrão, que não chegou a tocar.

5 de abril (Dia 5): Working Class Heroes (Work), de CeeLo Green, em que o cantor fala sobre acordar para trabalhar. A tripulação despertou a 104.985 km da Lua.

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No mesmo dia, os astronautas ouviram uma mensagem gravada por Charlie Duke, o décimo homem a pisar na Lua, na missão Apollo 16, em 1972.

O recado dizia: “John Young e eu pousamos na Lua em 1972 em um módulo lunar que chamamos de Orion. Fico feliz em ver um tipo diferente de Orion ajudando a levar humanos de volta à Lua, enquanto os Estados Unidos traçam o caminho para a superfície lunar. Abaixo de vocês, na Lua, está uma foto da minha família. Rezo para que ela lembre a vocês que nós, os Estados Unidos e o mundo inteiro, estamos torcendo por vocês”

6 de abril (Dia 6): Good Morning, de Mandisa e TobyMac, quando estavam a apenas 30.303 km da Lua. A letra relembra os astronautas de que será um ótimo diia: “Good morning / You give me strength / You give me just what I need / And I can feel the hope that’s rising in me / It’s a good morning” (“Bom dia / Você me dá força / Você me dá exatamente o que eu preciso / E eu posso sentir a esperança que está crescendo em mim / É um bom dia”).

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Também ouviram uma mensagem do astronauta Jim Lovell, das missões Apollo 8 e Apollo 13. Lovell morreu em 2025, e não está claro quando a mensagem foi gravada.

Ele disse: “Olá, Artemis II! Aqui é o astronauta da Apollo, Jim Lovell. Bem-vindos à minha antiga vizinhança! Quando Frank Borman, Bill Anders e eu orbitamos a Lua na Apollo 8, tivemos o primeiro vislumbre da Lua de perto pela humanidade e conseguimos uma visão do nosso planeta natal que inspirou e uniu pessoas ao redor do mundo. Tenho orgulho de passar esse bastão para vocês – enquanto orbitam a Lua e lançam as bases para missões a Marte… para o benefício de todos. É um dia histórico, e sei o quanto vocês estarão ocupados. Mas não se esqueçam de apreciar a vista. Então, Reid, Victor, Christina e Jeremy, e todas as grandes equipes que os apoiam: boa sorte e que Deus os acompanhe. De todos nós aqui na Terra.”

O dia 6 foi um dos mais cruciais da missão. À noite, realizaram o primeiro sobrevoo lunar desde 1972 e se tornaram os seres humanos que foram mais longe no espaço, atingindo 406,6 mil km da Terra.

7 de abril (Dia 7): Preparando o retorno à Terra, começaram o dia com Tokyo Drifting, de Glass Animals com Denzel Curry, trazendo um pouco de hip hop para a Artemis II.

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