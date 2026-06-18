Quais os museus de arte mais visitados do mundo?

Os cem museus mais populares do mundo acumularam 200 milhões de visitas em 2025. Ainda é menos do que os 230 milhões que recebiam em 2019, antes da pandemia. Enquanto a maioria sofre para se recuperar, o Masp, o mais visitado do Brasil, ganhou destaque por dobrar sua audiência entre 2024 e 2025.

Os dados são do relatório anual do The Art Newspaper. O veículo organiza os dados coletados pelos próprios museus. É importante explicar a ausência da China no gráfico: segundo o Art Newspaper, as instituições chinesas não informam os dados à tempo do fechamento do relatório. “Se fosse o caso, vale ressaltar que vários deles entrariam no top 10: o Museu Nacional da China registrou pouco menos de 7 milhões em 2024”, afirma a instituição, em comunicado.