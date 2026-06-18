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Cultura

Quais os museus de arte mais visitados do mundo?

Haja fila: em 2025, os cem museus de arte mais populares receberam 200 milhões de pessoas. Boa notícia: o público de todos os brasileiros da lista cresceu. Veja o ranking.

Por Bela Lobato 18 jun 2026, 14h00
Imagem do Museu Guggenheim Bilbao, com sua arquitetura metálica curvilínea, reflete a luz do entardecer sobre o rio. Ao fundo, um arranha-céu e a cidade iluminada se estendem até as montanhas. Uma escultura de aranha gigante está em frente ao museu.
 (David Vives/Unsplash)
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Os cem museus mais populares do mundo acumularam 200 milhões de visitas em 2025. Ainda é menos do que os 230 milhões que recebiam em 2019, antes da pandemia. Enquanto a maioria sofre para se recuperar, o Masp, o mais visitado do Brasil, ganhou destaque por dobrar sua audiência entre 2024 e 2025.

Os dados são do relatório anual do The Art Newspaper. O veículo organiza os dados coletados pelos próprios museus. É importante explicar a ausência da China no gráfico: segundo o Art Newspaper, as instituições chinesas não informam os dados à tempo do fechamento do relatório. “Se fosse o caso, vale ressaltar que vários deles entrariam no top 10: o Museu Nacional da China registrou pouco menos de 7 milhões em 2024”, afirma a instituição, em comunicado.

Infográfico com um mapa-múndi estilizado, mostrando a distribuição de museus por continente. Cada continente (América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Oceania) tem uma linha de pontos coloridos que se estende para fora, listando nomes de museus e um número que indica sua posição em um ranking mundial. Há uma nota explicativa no canto inferior esquerdo sobre a ordem dos museus.
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(Juliana Krauss/Superinteressante)

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