Quais são as novas animações do botão “gostei” no YouTube
Você percebeu? Saiba quais são os 20 temas homenageados pelo site desde outubro de 2025.
Se você é um curioso crônico, um cozinheiro amador ou simplesmente gosta de vídeos de gatos, o YouTube é um grande aliado dos seus hobbies. Nos últimos três meses, você pode ter notado uma mudança curiosa na hora de dar like: diferentes animações nos botões dependendo do tema do vídeo. Elas aparecem logo após apertar em “gostei”.
A mudança ocorreu em outubro de 2025. As animações surgem no próprio botão, antes de virar um “joinha” clássico. Caso o vídeo seja sobre futebol, aparecerá uma bola rolando; caso seja sobre viagens, um avião decolando; se for sobre cinema, uma claquete. A atualização engloba 20 novas animações para temas selecionados. São eles:
- Filmes
- Música
- Viagens
- Basquete
- Futebol
- Futebol americano
- Críquete (o segundo esporte mais assistido do mundo, vale lembrar)
- Baseball
- Tênis
- Culinária
- Gatos
- Cães
- Comédia
- Terror
- Romance
- Thriller
- TV
- Amor
- Veículos motorizados
- Aprendizado
Sentimos falta de uma animação para videogames e para ciência, que representam comunidades engajadas no YouTube. Quem sabe eles apareçam em próximas atualizações.
A função do botão não muda: ele continua servindo para dar like nos vídeos. O botão de “não gostei” permanece sem alterações. Desde dezembro de 2021 o YouTube não mostra o número de dislikes em cada vídeo – essa informação fica restrita ao dono do canal.
As animações vieram acompanhadas de uma mudança sutil no design geral da plataforma. As respostas em comentários foram transformadas em threads, tornando mais fácil acompanhar a discussão. Alguns ícones ficaram maiores e em negrito, para facilitar a visibilidade.
Você pode fingir ser um mestre Pokémon e ir atrás de todas as animações em vídeos no YouTube (a animação thriller é particularmente difícil de encontrar). Ou, se estiver curioso, pode conferir todas elas no vídeo abaixo: