Quantas pessoas Rambo matou?

Aos 73 anos, Sylvester Stallone ainda tem fôlego. Rambo – Até o Fim, quinto longa da franquia, estreia no dia 19 de setembro. Veja o trailer abaixo:

Pois é: o ator envelheceu. Mas o número de mortes de John Rambo só aumentou com o passar dos anos. A experiência parece mesmo fazer a diferença – resta saber se o padrão irá se manter na nova aventura.

Quanto mais velho, melhor

Abaixo, um gráfico com todas as mortes efetuadas pelo personagem. Nos quatro filmes, Rambo usou todas as armas possíveis, de metralhadoras a flechas explosivas. Para visualizar todo o conteúdo da imagem, basta clicar nela.