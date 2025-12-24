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Cultura, Mundo Estranho

Quanto Mariah Carey ganha por ano com “All I Want For Christmas Is You?” 

Quem precisa de presentes quando você pode comprar o shopping inteiro?

Por Victor Bianchin 24 dez 2025, 08h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia da Mariah Carey se apresenta na noite de estreia do show "Mariah Carey's Christmastime In Las Vegas" .
 (Denise Truscell/Getty Images)
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Cantada, co-escrita e co-produzida por Mariah Carey, a música “All I Want For Christmas Is You” foi lançada originalmente em 1994 no quarto álbum da cantora.

Na época, ela não pôde entrar na parada principal da Billboard, o Hot 100 – o single não tinha uma versão física exclusiva dele, então não se qualificava. 

A era da internet trouxe vida nova à música e, ano após ano, a faixa foi ganhando força nas festas de dezembro. Em 2019, após longos 25 anos de espera, finalmente “All I Want For Christmas Is You” chegou ao número do Hot 100 (as regras com a era digital mudaram, afinal). É a música que mais demorou para chegar ao topo desde seu lançamento original. De lá para cá, a faixa tem ficado em número 1 todos os anos.

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Quanto será que Mariah Carey fatura com esse hit atemporal? É impossível saber o valor exato sem ter acesso aos contratos da cantora, que são privados. E a assessoria de imprensa dela, é claro, não comenta o assunto. Então o que sobra são estimativas.

George Howard, professor da Berklee College of Music e ex-presidente da gravadora indie Rykodisc, calcula que Mariah fature entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões por ano com a música.

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O escritório de advocacia Manatt, Phelps & Phillips, especializado na área da indústria musical, por sua vez, estima que o hit gere US$ 3,4 milhões por ano.

A Billboard estima que, em 2022, a música gerou US$ 1,8 milhão para Mariah só nos EUA com streamings e downloads. Levando em conta o mundo inteiro, o valor pularia para US$ 5,3 milhões.

A revista The Economist diz que, desde o lançamento da música em 1994 até 2016, ela já havia gerado mais de US$ 60 milhões em royalties para Mariah. Com base nesse valor acumulado, a estimativa de ganho anual com a faixa gira em torno de US$ 2,5 milhões por ano.

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O faturamento com royalties costuma ocorrer de duas formas: para as gravações e para as composições. No caso das gravações, o artista ganha sempre que a música é executada em espaço público, como TV, rádio, shoppings, anúncios publicitários e afins. A fatia que fica com o/a performer pode variar entre 20% e 90% do valor arrecadado.

O faturamento com as composições funciona da mesma forma, mas o dinheiro vai para os compositores e produtores, não para quem canta ou toca os instrumentos. No caso, como Mariah também compôs e produziu a faixa, ela também ganha. E a regra vale não só para a gravação que ela mesma fez, mas para todas as versões cover que existem por aí (e são muitas: pelo menos 150 artistas já regravaram “All I Want For Christmas Is You”).

E o mais curioso é que essa dinheirama toda vem de uma faixa que foi composta em cerca de 15 minutos. “Eu estava sozinha compondo num teclado e pensando ‘o que eu acho do Natal? O que amo? O que quero?’, e foi assim que começou”, descreveu ela sobre a faixa em 2023.

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Como dá para ver, o Natal realmente é uma época muito feliz para Mariah Carey. “É realmente minha época favorita do ano”, disse ela à revista People. A gente acredita, Mariah.

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