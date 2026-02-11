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Cultura

Quem é a senhora que entregou um shot para o Bad Bunny no Super Bowl?

Aos 85 anos, ela não é atriz, mas um símbolo da diáspora porto-riquenha. Conheça Toñita, que já foi homenageada por Bad Bunny antes.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 11 fev 2026, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia do Bad Bunny se apresenta durante o show do intervalo do Super Bowl LX no Levi's Stadium em Santa Clara, Califórnia, no domingo, 8 de fevereiro de 2026.
 (San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images)
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No dia 8 de fevereiro, o artista porto-riquenho Bad Bunny comandou o show de intervalo do Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo, que define o time campeão da temporada de futebol americano.

Se apresentar na ocasião é uma grande oportunidade de visibilidade para os artistas, que costumam entregar performances grandiosas, com muitos dançarinos e infraestruturas diferenciadas. Michael Jackson, Beyoncé, Prince, Rihanna e Shakira são apenas alguns dos nomes que já passaram pelo palco do Super Bowl.

Além de uma produção de alto padrão – que já era esperada –, Bad Bunny apresentou um espetáculo que exaltou a cultura latina, em especial a de Porto Rico. A performance foi repleta de referências a elementos culturais e do cotidiano do país.

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Havia uma barraquinha de piragua (raspadinha típica de Porto Rico), dançarinos vestidos de jíbaros – símbolo porto-riquenho que representa trabalhadores da agricultura –, a representação de um salão de unhas e até a estrutura de uma casa típica da ilha, que Bad Bunny apelidou de “la casita”.

Em meio a tantos elementos, o cantor toma um shot oferecido por uma senhora que estava em um bar, parte da cenografia. Com um olhar desatento, a cena pode parecer comum e protagonizada por uma atriz.

Mas, na verdade, o momento carrega um grande significado. A senhora é Dona Toñita, proprietária do bar Caribbean Social Club, no bairro de Brooklyn, em Nova York, um símbolo da resistência porto-riquenha na cidade.

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A figura, considerada um “ícone do Brooklyn” pelo The New York Times, é mencionada na música “NUEVAYoL”, que Bad Bunny cantava no momento em que a encontra na apresentação. A canção retrata as comunidades latinas na cidade americana, que abriga a maior população de porto-riquenhos fora da ilha – e Toñita faz parte desse cenário.

A letra diz: “Un shot de cañita en casa de Toñita y PR se siente cerquita”, que pode ser traduzido como “Um shot de cañita [licor artesanal de cana-de-açúcar porto-riquenho, semelhante ao rum] na casa de Toñita [o bar é comumente conhecido como Toñita’s] e Porto Rico parece pertinho”.

Quem é Toñita?

Seu verdadeiro nome é Maria Antonia Cay, de 85 anos. Natural de Porto Rico, ela se mudou para os Estados Unidos aos 15 anos, onde trabalhou em fábricas e como babá. Em 1974, há mais de 50 anos, fundou o Caribbean Social Club em um prédio simples na 244 Grand St., em Williamsburg, no Brooklyn.

Inicialmente, o local funcionava como um espaço exclusivo para membros do time local de beisebol. Quando, por motivos financeiros, a equipe deixou a liga, o espaço foi aberto ao público.

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Assim, o Caribbean Social Club se transformou em um ponto de encontro e lugar seguro para a comunidade porto-riquenha e latina de Nova York. Lá, eles podiam falar espanhol e celebrar suas culturas sem medo. 

O local serve comidas e bebidas típicas, como arroz com gandules (arroz, feijão e carne de porco feitos na mesma panela), cerveja barata e shots de cañita, servidos pela própria Toñita. Para completar, há uma jukebox em que os clientes escolhem músicas de salsa, reggaeton, merengue e outros ritmos latinos. 

Os frequentadores são transportados de volta à ilha de Porto Rico, com cadeiras de plástico, cores vibrantes, bandeiras do país, quadros familiares nas paredes e, claro, muita dança e partidas de dominó.

Após décadas, o Toñita’s segue em atividade até hoje, preservando e celebrando a cultura latina. O bar simples se tornou sinônimo de acolhimento para uma comunidade diversa de imigrantes saudosos de sua terra natal – e de filhos de imigrantes em busca de reconexão com sua descendência.

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Ele é um dos poucos clubes porto-riquenhos de Nova York que permanecem abertos em meio ao avanço da gentrificação e da expansão urbana. Dona do edifício, Toñita vive lá até hoje e se recusa a vendê-lo, mesmo com ótimas propostas.

Com o cabelo sempre arrumado e grandes anéis brilhantes, ela se tornou a marca registrada do local e a personificação das raízes porto-riquenhas de uma primeira geração. Toñita é uma parte viva da história.

Bad Bunny e Toñita

Como bom defensor da cultura latina, Bad Bunny – que recentemente ganhou o Grammy de Melhor Álbum com DeBÍ TiRAR MáS FOToS, repleto de ritmos latinos e letras sobre a realidade de Porto Rico – é frequentador do Caribbean Social Club.

Em 2022, o cantor realizou no local um evento surpresa de audição de seu álbum Un Verano Sin Ti. Já em 2025, dias após o lançamento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, voltou ao bar para uma festa.

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Após a menção ao bar em “NUEVAYoL” e a aparição de Toñita no videoclipe da canção, Benito (nome real de Bad Bunny) a convidou para levar ainda mais latinidade ao Super Bowl. Toñita teve de manter sua participação em sigilo e viajou pela primeira vez à Califórnia, onde ocorreu o evento.

Em seu Instagram, ela compartilhou registros do Super Bowl, incluindo um vídeo em que abraça Bad Bunny e encontra Ricky Martin, um dos convidados da apresentação, e é o ex-Menudo quem pede para tirar uma foto com Toñita. Além de Benito, Toñita já recebeu em seu bar outras celebridades, como Madonna e Maluma.

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