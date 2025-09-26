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Cultura

Semana do Urso Gordo: conheça a competição e saiba como votar no seu pançudo favorito

Todos os anos, um parque no Alasca registra o antes e o depois de ursos-pardos e faz um torneio para eleger o animal que mais engordou durante o verão.

Por Manuela Mourão 26 set 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Fotografia de um urso grande andando pelo parque.
 (E Johnston/Divulgação)
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Semana do Urso Gordo: conheça a competição e saiba como votar no seu pançudo favorito Priorizar nos meus resultados Google

Durante o verão, os ursos-pardos do Parque Nacional Katmai, no Alasca, só têm um objetivo: comer. Esses grandalhões se abarrotam de salmão e conquistam corpinhos roliços e rechonchudos – as gordurinhas extras, afinal, garantem a sobrevivência dos bichos enquanto eles hibernam no inverno. 

Acompanhar os animais gordinhos é um prazer para os visitantes do parque, claro. Mas a melhor parte é que, quando o verão acaba, o Parque Katmai faz um concurso para eleger o urso que mais engordou durante a temporada de calor.

O evento ficou conhecido como Semana do Urso Gordo. O site do parque disponibiliza fotos do antes e depois dos animais e, por sete dias, pessoas do mundo todo podem votar para eleger o urso que mais aproveitou o verão para engordar. 

Além disso, existem câmeras 24 horas no parque, que registram os concorrentes ao vivo e a cores para que os eleitores consigam ver os rechonchudos.

Siga

Este ano, as votações começaram no dia 23 de setembro e vão até dia 30. Cada dia, um urso avança no mata-mata. 

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Chunk e Grazer, duas ursas veteranas da competição, estão na disputa. Grazer venceu no ano passado pela segunda vez, ganhando de sua oponente por milhares de votos. Neste ano, as duas continuam favoritas.

Infográfico do FBW Bracket 2025 Reveal.
(FBW Bracket 2025 Reveal/Katmai National Park & Preserve/Divulgação)

“A resiliência de Chunk, a habilidade de Grazer e a inteligência de Bucky são apenas algumas das histórias incríveis que acompanhamos neste verão”, diz Charlie Annenberg, fundador do explore.org, que produz o concurso em parceria com o Serviço Nacional de Parques e a Katmai Conservancy. “Os ursos estão mais gordos do que nunca, graças a mais uma corrida excepcional de salmão.”

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O Katmai abriga alguns dos maiores ursos-pardos do mundo. Machos adultos podem pesar de 408 kg a 540 kg no verão, e muitas vezes ganham o equivalente a 25% do seu peso corporal no outono. Cerca de 10 milhões de pessoas assistiram às transmissões ao vivo do parque nos últimos anos para acompanhar a disputa dos ursos por peixes. No ano passado, foram contabilizados cerca de 1,2 milhão de votos de mais de 100 países.

Participar da votação é simples. “Para cada confronto, vote no urso que você acredita que melhor representa a gordura e o sucesso dos ursos-pardos”, explica o site do campeonato. “Conheça os ursos, preencha sua tabela, tente prever o vencedor e faça campanha para o seu candidato”.

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O site para conhecer os concorrentes e ler uma breve biografia sobre suas personalidades é este. Já para votar e participar da eleição, basta clicar aqui. 

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TAGS:
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PARQUE NACIONAL
urso
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