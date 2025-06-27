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Cultura

Superinteressante lança jogos no evento Diversão Offline

Maior evento de jogos de tabuleiro e RPG da América Latina recebe novidades da Super.

Por Ana Júlia Maciel 27 jun 2025, 16h30 | Atualizado em 29 jun 2025, 16h39
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 (DOFF/Divulgação)
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O Diversão Offline, maior evento de jogos de tabuleiro e RPG da América Latina, aconteceu nos dias 21 e 22 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo. A feira contou com diversos lançamentos, palestras com especialistas e espaços para testar jogos e viver experiências imersivas.

Durante o evento, que reúne as principais novidades do universo dos jogos analógicos, a Superinteressante marcou presença com dois lançamentos:

Entrelinhas Superinteressante e É Top!? Superinteressante. O DOFF foi o palco ideal para apresentar as novidades ao público, tanto pela relevância do evento no cenário de jogos quanto pelas condições especiais, como descontos exclusivos e a oportunidade de experimentar os jogos em primeira mão.

Superinteressante e o universo dos jogos

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Reconhecida por traduzir ciência e cultura de maneira acessível e divertida, a Superinteressante deu mais um passo na conexão com seus leitores: a criação de jogos de tabuleiro. A proposta é transformar conhecimento, curiosidades e criatividade em experiências interativas que envolvam raciocínio e diversão.

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Lançamento de Entrelinhas

Em parceria com a PaperGames, a Super lançou no DOFF o jogo

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Entrelinhas Superinteressante. Nele, os participantes devem conectar duas palavras diferentes a partir de uma terceira que sirva como elo. O desafio exige criatividade, vocabulário e repertório!

“Além de o Entrelinhas estar alinhado com o conteúdo da Super, trazê-lo para o DOFF torna esse lançamento ainda mais especial, especialmente pelo desconto que temos na feira, o que atrai ainda mais gente para conhecer o jogo”, destaca Danilo Salvego, diretor de Marketing da PaperGames.

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Novo jogo É Top!?

A Super também apresentou É Top!? Superinteressante, criado em colaboração com a Grok Games. O jogo propõe, a cada rodada, uma categoria diferente para que os participantes listem os TOP 10 do tema proposto. A Super preparou tópicos curiosos e inusitados para você descobrir! 

“Como o DOFF é o evento de jogos offline mais importante da América Latina, é essencial apresentar grandes lançamentos por aqui. O jogo da Super tem uma sinergia perfeita com o

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É Top!?, feito para animar a galera, e esperamos que seja um grande sucesso na feira”, explicou Robert Coelho, gerente de projetos da Grok Games.

Bastidores e conversa com o público

Além dos estandes movimentados, a Super e a Grok participaram de uma palestra exclusiva no painel do DOFF, compartilhando com o público detalhes do processo de criação dos jogos: desde as primeiras ideias até os testes de conteúdo.

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TAGS:
jogo de tabuleiro
jogos
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