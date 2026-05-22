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Cultura

Teste: este filme custou mais do que “Dark Horse”, a biografia de Bolsonaro?

Flávio Bolsonaro teria negociado R$ 134 milhões para o longa? Isso e mais ou menos que "Star Wars"? E "Anora"? E "O Diabo Veste Prada"?

Por Rafael Battaglia 22 Maio 2026, 16h01 | Atualizado em 14 jul 2026, 09h52
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos penteados para o lado, terno azul escuro, camisa branca e gravata azul. Ele usa uma faixa presidencial verde e amarela sobre o ombro direito. Seu rosto tem expressão séria, com olhos azuis olhando para cima. O fundo é um céu nublado e cinzento
 (GoUp Entertainment/Divulgação)
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Virou notícia em todo Brasil e lá fora: Dark Horse, futuro filme que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter sido financiado em grande parte por Daniel Vorcaro, do Banco Master, que foi preso acusado de comandar a maior fraude financeira da história do Brasil.

Quem revelou essa informação foi o The Intercept Brasil, que divulgou mensagens de texto e áudio entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair e pré-candidato à presidência este ano. Na conversa, Flávio pede dinheiro ao banqueiro para pagar a produção do filme. 

Segundo investigação da Globo, a produtora do longa-metragem diz que Vorcaro pagou por 90% dos gastos do filme até aqui: cerca de US$ 13 milhões (R$ 65,7 milhões). 

Mas o montante pode ser maior. De acordo com o The Intercept, Flávio teria pedido R$ 134 milhões para Vorcaro para viabilizar o longa. Em dólares, na cotação atual, cerca de US$ 26,7 mi.

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Se esse orçamento for real, isso coloca Dark Horse como o filme brasileiro mais caro já produzido.

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Não chega a ser uma grana de blockbuster de Hollywood, que faz megaproduções acima de US$ 100 mi, US$$ 200 mi. Mas é um valor considerável para boa parte da indústria americana.

No teste abaixo, reunimos filmes de diferentes gêneros e épocas e os comparamos com o suposto orçamento de Dark Horse. Confira:

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Grana em caixa não é indicador de qualidade nem de sucesso na bilheteria, claro. Mas analisar o custo de vários longas ajuda a entender como dá para seguir por vários caminhos dentro do showbiz: torrar dinheiro numa comédia ou economizar num filme de ação, por exemplo. Planilhar os gastos é quase uma forma de arte também.

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