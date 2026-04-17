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Cultura

Thriller político “A Conspiração Condor” revisita as mortes suspeitas de JK, Jango e Lacerda durante ditadura

Filme acompanha a jornalista Silvana (Mel Lisboa), que começa a ligar os pontos entre os três casos e se envolve em uma investigação arriscada.

Por Luiza Lopes 17 abr 2026, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia de divulgação do filme A Conspiração Condor.
 (Pandora Filmes Trailers via Youtube/Divulgação)
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Thriller político “A Conspiração Condor” revisita as mortes suspeitas de JK, Jango e Lacerda durante ditadura Priorizar nos meus resultados Google

Na última semana, o cinema brasileiro ganhou um novo thriller político inspirado em um dos períodos mais turbulentos da história recente do País. 

Dirigido por André Sturm, A Conspiração Condor usa a linguagem do suspense para revisitar a sequência de mortes dos ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart e do jornalista e político Carlos Lacerda.

A história se passa entre 1976 e 1977, durante a ditadura militar, e acompanha Silvana (Mel Lisboa), uma jornalista que trabalha em uma redação em São Paulo. No início da trama, ela escreve sobre fofocas e curiosidades da cidade, mas sua rotina muda quando é enviada para cobrir o velório de JK em Brasília.

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Durante a apuração, inconsistências na versão oficial sobre o acidente começam a chamar sua atenção. Pouco tempo depois, morrem Jango e Lacerda – e a repórter passa a investigar se essa sequência de acontecimentos foi só uma mera coincidência.

“A Silvana tem uma curva ascendente de uma certa ingenuidade quando começa. Depois ela vai entendendo o terreno pantanoso em que está se enfiando e mesmo assim continua”, disse Lisboa à Super

Confira o trailer:

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Baseado em fatos 

Silvana é uma personagem fictícia, mas os acontecimentos que a movem são reais. 

Apesar das divergências ideológicas, os três políticos participaram da Frente Ampla, criada no final dos anos 1960. A iniciativa buscava pressionar o regime militar pela redemocratização do País e retomada das eleições diretas. Os militares proibiram o movimento pouco depois de surgir.

Em paralelo, na época, ditaduras da América do Sul criaram uma aliança clandestina para perseguir opositores políticos. Governos de países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai cooperavam no monitoramento, prisão e desaparecimento de militantes e exilados. 

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Os Estados Unidos deram apoio logístico e político à articulação. Essa rede clandestina ficou conhecida como “Operação Condor” – nome que inspirou o título do filme.

Em agosto de 1976, JK morreu em um acidente de carro na Via Dutra, estrada que liga Rio de Janeiro e São Paulo. O ex-presidente estava no banco traseiro do veículo quando o motorista perdeu o controle após um choque com um ônibus.

Quatro meses depois, em dezembro daquele ano, Jango morreu na Argentina, onde vivia no exílio desde o golpe militar em 1964. A causa oficial foi um infarto. Menos de um ano depois, em maio de 1977, Lacerda morreu no Rio de Janeiro, também oficialmente por problemas cardíacos.

A proximidade entre as três mortes levantou suspeitas. Ao longo das décadas, diferentes investigações e estudos tentaram entender se poderia haver alguma ligação entre os episódios, além de questionar as versões oficiais de cada caso.

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No acidente que matou JK, por exemplo, surgiram hipóteses de sabotagem no carro ou de que o veículo teria sido fechado por outro automóvel antes de perder o controle. Já as mortes de Jango e Lacerda levantaram suspeitas de envenenamento.

Nenhuma conclusão definitiva foi estabelecida – e o filme tampouco pretende resolver esse mistério. Para o roteirista Victor Bonini, o que a trama busca é levar a reflexão sobre o que passou. 

“Também faz a gente pensar no que é dito para nós – se estamos sendo feitos de bobo por alguma grande mentira escondida por instituições que tentam bloquear certas informações”, disse Bonini. “Não viemos necessariamente com as respostas finais que todo mundo esperava, até porque são crimes antigos”.

Olhando para o passado

A Conspiração Condor se soma a produções recentes que revisitam a ditadura militar, como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. 

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Para Sturm, embora tratem do mesmo período histórico, os três filmes seguem caminhos bem diferentes. 

A escolha pelo suspense, inspirada em clássicos norte-americanos dos anos 1970 como Todos os Homens do Presidente (1976) e A Trama (1974), busca criar o clima de tensão típico de histórias de investigação e conspiração.

A influência aparece tanto na estrutura narrativa quanto na estética. A câmera acompanha os personagens de perto, os planos são mais longos e a fotografia aposta em cores menos saturadas, criando uma atmosfera constante de suspense.

Seja em forma de drama ou suspense, Sturm e Bonini concordam que nunca é demais revisitar o passado. Afinal, muitos dos temas levantados continuam presentes no debate público – como manipulação de informações, influência internacional na política latino-americana e a dificuldade de distinguir versões conflitantes dos fatos.

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No fim, A Conspiração Condor não tenta resolver um mistério. Em vez disso, aposta no suspense para reabrir uma pergunta que permanece em aberto há décadas.

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TAGS:
Brasil
CINEMA BRASILEIRO
Ditadura Militar
suspense
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