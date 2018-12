“Vice”: filme conta a história do homem mais poderoso do mundo

– Eu quero você de vice. Que tal?

– George… eu sou CEO de uma grande empresa. Já fui Ministro da Defesa e chefe da Casa Civil. A vice-presidência é um cargo simbólico. Mas, agora… e se a gente fizer um acordo?

Esse diálogo é fictício. Mas seu teor é real. O George é George W. Bush, que governou os EUA entre 2001 e 2009. O outro é Dick Cheney, que foi vice de Bush – e, durante esse período, agiu como se fosse o presidente de fato, coordenando as ações militares americanas e detonando a sequência de guerras no Afeganistão, no Iraque e em outros países do Oriente Médio que definiram a geopolítica do começo do século 21.

Cheney, que já havia sido alto secretário da OTAN (aliança militar americana na Europa) nos anos 1970, e Ministro da Defesa no governo de George Bush pai, entre 1989 e 1993, quando deflagrou a primeira Guerra do Golfo, é a figura mais influente das últimas décadas.

Agora sua história é contada no filme Vice, com Christian Bale (careca e 20 quilos mais gordo) no papel de Cheney, e um hilário Sam Rockwell como Bush.

O longa, dirigido por Adam McKay, estreia nos cinemas em 31/1. Assista ao trailer.