Vinte anos de pop

Roberto Cavalcante

Foi em 1982. Guerra das Malvinas, primeiras eleições diretas pós-ditadura para governador e a trágica derrota para a Itália por 3 a 2 nas quartas-de-final da Copa da Espanha. Em todas as rádios, uma espécie de canto-falado começa a tocar: “Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso…”

“Você não Soube me Amar”, da Blitz, marcou o início do Rock Brasil dos anos 80. É claro que existiam dezenas de bandas em todo o país que, justiça seja feita, faziam muito mais “rock” do que as canções história-em-quadrinhos da Blitz. Mas só depois do sucesso do grupo é que as gravadoras e as rádios levaram essas bandas a sério. Relembre o estilo descontraído do pop brasileiro do início dos anos 80. Rodrigo Cavalcante

METRÔ

A vocalista Virginie foi a grande estrela do rock new wave no Brasil. Com a música “Beat Acelerado”, o grupo paulistano Metrô estourou em 1984 com canções ingênuas embaladas em ritmo tecnopop.

ABSYNTHO

Em 1983, a música “Ursinho Blau Blau” ganhou o país. O vocalista da banda Absyntho, Silvinho, entoava algumas das canções mais kitsch do rock nacional. O urso Blau Blau só seria superado em fama por outro ursinho: o Pimpão, da Simony, no Balão Mágico.

RÁDIO TÁXI

Quando o risco de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a então União Soviética era algo palpável, os cariocas da Rádio Táxi anunciavam nas rádios “o fim da aventura humana na Terra. Sou Adão e você será…” Além de “Eva”, a banda emplacou canções como “Garota Dourada” e “Sanduíche de Coração”, trilha da novela da Globo Pão-Pão-Queijo-Queijo, que tinha aquele refrão repetitivo: “Sanduíche, íche-íche-íche-íche-íche”.

RITCHIE

Imagine decorar o seu quarto com um abajur cor de carne, um lençol azul e cortinas de seda… Nem em suíte de motel barato, né? Mas, nos anos 80, era num cômodo assim que aparecia a “Menina Veneno”, o hit do Ritchie (perdoe o trocadilho), cantor e compositor inglês que veio para o Brasil a convite de Rita Lee, em 1972. Além de “Menina Veneno”, seu sotaque britânico-nasal fez sucesso em “Casanova” e “A Vida Tem Dessas Coisas”, gravada há pouco pela banda Ira!