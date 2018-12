“X-Men Fênix Negra”: Fox exibe 15 minutos do filme (e contamos tudo)

O painel da Fox exibido nesta sexta-feira (7), durante o segundo dia da Comic-Con Experience (CCXP) 2018, a maior feira de cultura pop do país, trouxe ao público os principais lançamentos do estúdio para 2019.

O destaque ficou para X-Men: Fênix Negra, o novo filme do universo mutante da Marvel. O painel contou com a presença do diretor do longa, Simon Kinberg, e das atrizes Jessica Chastain e Sophie Turner (a Sansa Stark de Game of Thrones).

“É uma das personagens mais poderosas que já interpretei”, disse Sophie, que estrela o filme como Jean Grey. O longa se baseia no arco de histórias em quadrinhos de mesmo nome, eleita pelos fãs como uma das melhores HQs da Marvel. Nela, os X-Men precisam enfrentar a ameaça da entidade cósmica Fênix Negra, que se apodera do corpo de Jean.

A atriz Jessica Chastain durante o painel da Fox na sexta (7) A atriz Jessica Chastain durante o painel da Fox na sexta (7)

“Outros enredos foram usados de inspiração, como a HQ Invasão Secreta, mas a saga da Fênix Negra é tão rica que nós tínhamos muito material ali”, contou Simon, que está envolvido na produção dos filmes dos mutantes desde 2006. “O tom será próximo ao de Logan, só que com mais personagens superpoderosos e uma pegada espacial”.

Em relação a Jessica Chastain, ainda não se sabe muito sobre sua personagem. “Ela é muito forte e encoraja Jean a abraçar todo o poder que possui”, disse a atriz. “Além disso, só o que posso revelar é que ela luta contra todos os X-Men”.

Cena exibida

Ao final do painel, o público do maior maior auditório do evento pôde assistir a um trecho de 15 minutos do filme. O diretor, Simon Kinberg, avisou antes que os efeitos especiais não estavam completamente finalizados, apesar de terem se mostrado bastante satisfatórios.

Quer spoiler? Aí vai: a cena começa com o lançamento do ônibus espacial Endeavour, da Nasa. O filme se passa nos anos 1990 e, nessa época, os mutantes são aceitos pela sociedade e os X-Men possuem uma legião de fãs e apoiadores.

Uma equipe na sala de controle monitora o lançamento quando algo dá errado assim que o foguete sai da Terra. Em seguida, o Professor Xavier (James McAvoy) recebe um pedido de ajuda do presidente dos EUA. Os X-Men, então, partem com o jato para resgatar os astronautas.

Ao chegarem próximos à espaçonave, a equipe se depara com uma estranha nuvem laranja, que se aproxima da tripulação. Liderados por Mística (Jennifer Lawrence), Ciclope (Tye Sheridan), Tempestade (Alexandra Shipp), Mercúrio (Evan Peters) e Noturno (Kodi Smit-McPhee) se organizam para resgatá-los. Quando Jean tenta proteger os outros contendo o avanço da nuvem, ela é atingida pela força cósmica, que mais tarde se revela como a Fênix Negra, uma das entidades mais poderosas do universo Marvel.

Já de volta à Terra, os mutantes retornam à mansão dos X-Men, onde Mística discute com o Professor sobre o real papel do grupo – e sobre sua preocupação em relação à aceitação da sociedade.

Outros destaques

Além de X-Men, a Fox trouxe alguns dos dubladores de Dragon Ball para recriar ao vivo uma das cenas exclusivas do próximo filme do anime, Dragon Ball Super: Broly. O estúdio mostrou também um trecho inédito de Alita: Anjo de Combate. O longa mistura cenas de ação reais com personagens de computação gráfica e é dirigido por Robert Rodriguez (Sin City) e produzido por Jon Landau e James Cameron, os nomes por trás de Titanic e Avatar.

X-Men: Fênix Negra estreia no dia 7 de junho de 2019. Assista ao trailer do filme: