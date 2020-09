Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

Por que está aqui: É o filme mais inteligente de Woody Allen. Ponto.

Annie Hall | Direção: Woody Allen | Roteiro: Marshall Brickman e Woody Allen



A grande invenção do diretor nova-iorquino neste filme foi transformar em imagens o fluxo de consciência do personagem, como num exercício surrealista. “Era uma história em que eu podia utilizar as ferramentas do cinema”, diria no livro Conversas com Woody Allen, de Eric Lax. E toda essa sofisticação criativa sem perder sua velha arte de fazer rir.

Em uma cena, que mostra o casal Alvy (Allen) e Annie Hall (Diane Keaton) ainda estudando um ao outro, os personagens conversam sobre fotografia artística, mas o diálogo é legendado (sim, em inglês mesmo). E as legendas revelam o verdadeiro pensamento de cada um – bem diferente do papo intelectual que eles estão tendo.

Quando Alvy diz “a fotografia é uma nova forma de arte”, a legenda mostra “fico imaginando como ela seria pelada”. Quando Annie responde, com outro comentário sobre cultura, seu pensamento é “tomara que ele não acabe virando um babaca”. Em outra cena, enquanto o casal faz sexo, uma imagem de Annie Hall sai do corpo dela e fica olhando a si própria transando.

Outra passagem inventiva é a do Alvy adulto conversando com a professora e os alunos de sua classe quando era criança, ao ser repreendido por beijar uma coleguinha. “Pelo amor de deus, Alvy! Até Freud fala de um período de latência”, reclama a menina, também falando como adulta. (Pela teoria freudiana, latência é a fase do desenvolvimento em que a criança, ao entrar para a escola, esquece um pouco sua sexualidade.) “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa contém mais brilho intelectual e referências culturais que qualquer outro filme a vencer o Oscar”, destacou o crítico americano Roger Ebert.