Psicose

Por que está aqui: é o complexo de Édipo levado às últimas consequências.

Psycho | Direção: Alfred Hitchcock | Roteiro: Joseph Stefano



Considerado pelo American Film Institute como o segundo maior vilão do cinema (o primeiro é o doutor canibal de O Silêncio dos Inocentes), Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, é um personagem com um grande desvio em seu desenvolvimento psicossexual. Norman é obcecado pela figura materna – a tal ponto que, saberemos pela boca de um psiquiatra, ele já havia matado a própria mãe e o padrasto, por ciúmes.

Depois desses assassinatos – que acontecem antes dos eventos mostrados no filme –, e diante da impossibilidade de ter a mãe como objeto de desejo, o gerente de motel mais famoso do mundo desenvolve um transtorno mental e passa a se identificar com ela de maneira alucinada. É isso o que gera a transformação-chave desse suspense: Norman Bates divide a própria personalidade com a da mãe morta, uma mulher extremamente possessiva e repressora, e transforma a fúria desse Superego materno em uma sequência de novos homicídios.

O filósofo e teórico do cinema Slavoj Žižek sugere mais uma interpretação psicanalítica interessante para o filme, especificamente para o motel da família Bates, associando-o às três instâncias da estrutura mental segundo Freud. O porão do estabelecimento, que é onde Norman guarda o cadáver mumificado da mãe, seria o espaço do Id, onde todas as loucuras seriam possíveis. O andar térreo, onde ele até parece uma pessoa normal, atendendo os hóspedes, seria o espaço do Ego, a subpersonalidade que precisa adequar os arroubos sociopatas do Id às exigências da realidade – afinal, o motel precisa ser um negócio viável para que seu dono possa manter-se. Já o andar superior seria o espaço do Superego, de onde vêm as censuras da mãe – internalizadas pela mente insana de Norman –, uma Jocasta do mal que não quer saber de mulheres com seu filho naquele motel. Muito menos nuas debaixo de um chuveiro.

A sequência mais famosa do filme – que é também um dos momentos mais icônicos de toda a história do cinema – dura exatos 45 segundos de taquicardia. Norman Bates esfaqueando a hóspede em pleno banho, fantasiado com as roupas de sua mãe morta – uma cena de horror extremo, que poderia complicar a vida de Hitchcock junto aos censores. O Código Hays – conjunto de normas morais aplicadas aos filmes nos EUA até 1968 – iria barrar tanto a nudez da atriz Janet Leigh quanto os golpes de faca que matariam sua personagem.

Mas o que se vê, em ritmo vertiginoso, é um mosaico de dezenas de imagens recortadas: closes, ângulos de baixo para cima, de cima para baixo, do chuveiro, da faca, do braço da vítima, seu umbigo, pés, rosto, boca gritando, o sangue escorrendo para o ralo. O diretor retalha a cena da mesma forma que o assassino faz com o corpo da vítima.

Mesmo sem ser explícita, essa sequência é tão impactante que, após o lançamento do filme, os produtores receberam cartas de pais reclamando: suas filhas estavam com medo de ir para o chuveiro sozinhas.