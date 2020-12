A água é a substância mais estranha da face da Terra. Entenda por quê.

Gelo e fogo

O baile microscópio também gera anomalias térmicas. Um líquido qualquer esquenta quando você injeta energia nele e as moléculas ficam agitadas – até se soltarem em forma de vapor. Esquentar água significa quebrar as ligações de hidrogênio para cada H 2 O se sacudir mais livremente. Mas as ligações insistem. Sempre se refazem. (Se não fossem elas, a água seria um gás em temperatura ambiente. De fato, toda molécula parecida com a água é um gás a 20 °C.)

Assim, a água demora muito para esquentar. E, uma vez quente, demora para esfriar, porque absorveu muita energia. 1g de água precisa de nove vezes mais energia que 1 g de ferro para que sua temperatura aumente 1 °C.

É por isso que uma panela no fogo queima sua mão muito antes da água dentro dela começar a ferver. Também é o motivo pelo qual o recheio da tortinha do McDonald‘s – que contém muito mais água do que a massa – permanece traiçoeiramente quente um tempão após sair do óleo. Os físicos chamam essa propriedade de calor específico, e o da água é um dos mais altos do cosmos.

Graças a essa propriedade, os oceanos agem como esponjas de calor, que evitam variações bruscas de temperatura nos litorais. Pela manhã, mesmo que já faça uns 35 °C na faixa de areia, a água do mar permanece relativamente fria. Isso impede a praia de virar um Saara. No final da tarde, quando o mar finalmente aqueceu, o Sol se põe e os papéis se invertem: a água passa a noite toda liberando um ligeiro calorzinho na atmosfera, o que evita uma friaca repentina.

Conforme a água esfria, a energia contida no líquido se torna cada vez menor. Menos energia significa menos agitação, e aí as moléculas se aproximam. Moléculas próximas tornam a substância densa. É por isso que a fase sólida da maior parte dos compostos químicos afunda na líquida.

Continua após a publicidade

A água obedece a essa regra apenas até os 4°C. Quando atinge essa temperatura crítica, sua densidade começa a aumentar em vez de diminuir. Eis uma anomalia e tanto. As moléculas se afastam porque estão manobrando para congelar encaixadas em um padrão geométrico hexagonal, como uma colmeia. Esse padrão hexagonal deixa buracos – que não existem na água líquida, em que as moléculas são livres para se acomodar umas nas outras de maneira mais compacta.

É por isso que o gelo flutua no copo e as garrafas estouram no freezer. Agradeça ao cosmos por essa bizarrice. Se o gelo fosse mais denso que a água, lagos, rios e o próprio oceano congelariam de baixo para cima. E, com o leito congelado, a vida subaquática (que, por boa parte da história da Terra, foi a única vida que houve) teria sido aniquilada nas eras glaciais.

Aos 4ºC, a água começa a se expandir para formar gelo. A água é um dos poucos líquidos que ficam maiores na fase sólida.

O gelo hexagonal é o único que existe na natureza. Mas há quase 20 diferentes configurações geométricas que os cristais de gelo podem assumir em condições exóticas de pressão e temperatura, que vão de gelo cúbico a fractais lindíssimos como os que você vê no gráfico à direita. Essas condições podem ser obtidas artificialmente em laboratório, e algumas delas ocorrem naturalmente em outros planetas e satélites.

Se o gelo em si é um mistério multifacetado, o congelamento não deixa por menos. Em 1963, um menino de 13 anos chamado Erasto Mpemba – que fazia picolés caseiros para vender em um vilarejo da Tanzânia, na África –, percebeu que a água se solidifica mais rápido quando é posta no freezer fervendo. O fenômeno ficou conhecido como efeito Mpemba (antes dele, Aristóteles havia feito essa observação por escrito, mas ninguém deu bola).

Os químicos ainda não sabem o porquê disso. Em certas circunstâncias, é mais fácil para as moléculas atingirem a configuração geométrica correspondente ao gelo partindo de uma temperatura mais alta.

“Quando você congela rápido, as moléculas precisam se ordenar rápido”, diz Márcia Barbosa, física da UFRGS. “Estar na temperatura mais baixa não quer dizer que elas têm mais chances de cair no lugar certo. É como fazer uma corrida dentro de um labirinto. Uma pessoa que está mais perto da saída não tem garantia de que vai chegar lá primeiro, porque ela pode tomar caminhos errados, que a afastam do objetivo.”