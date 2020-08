O futuro do design

Se a tuberculose ajudou a moldar a arquitetura e o design do século 20, será que o coronavírus fará o mesmo no século 21? Talvez. A ironia da coisa, porém, é que a tuberculose já deu muitas das respostas que precisamos para o coronavírus. “A arquitetura do modernismo pode ser vista, por que não, como uma arquitetura pós-pandemia”, diz o professor Rodrigo Queiroz, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A casa ideal para a quarentena é arejada, iluminada, mais fácil de limpar e mais funcional, com a lavanderia e o home office convivendo sob o mesmo teto. Justamente aquilo que o Paimio Sanatorium iniciou cem anos atrás: unir higiene e funcionalidade.

A primeira medida de design de interiores pós-Covid foi aquela que todo mundo meio que inventou ao mesmo tempo: colocar sinalizações no chão para garantir a distância mínima entre as pessoas. Algo tão simples quanto eficaz.

Em outros ambientes, no entanto, não tem sinal que garanta o distanciamento – como nos ônibus. Ainda bem que existem iniciativas com o objetivo de pensar em soluções para esses problemas mais cabeludos. É o caso da Design for Emergency e da Design for Covid-19, que reúnem centenas de designers e arquitetos com o objetivo de pensar soluções para a pandemia.

“O desenho do ônibus brasileiro é a coisa mais imbecil que existe em qualquer lugar do planeta”, resume a designer Denise Dantas, que lidera o projeto Design for Emergency no Brasil. Para a realidade pandêmica, ela propõe a remoção da catraca. “Não há necessidade de uma catraca no meio do ônibus. Elas fazem com que você tenha que esbarrar nas pessoas. E você precisa se esfregar na própria catraca.” (De fato: no resto do mundo, as catracas, quando existem, costumam ficar na entrada do ônibus – a fila fica do lado de fora.)

O transporte coletivo pede mesmo uma refação geral – seja o terrestre, seja o aéreo. Uma empresa chamada AvioInteriors fez uma proposta ousada para mudar a disposição dos assentos de aeronaves comerciais – aumentando o isolamento entre passageiros, que hoje é nulo, sem diminuir a lotação do avião.

Mudanças assim não acontecem da noite para o dia. Outras, porém, acontecem: seja por determinação de leis locais, seja por iniciativa própria, bancos, supermercados e escritórios estão incorporando a barreira de acrílico na frente dos atendentes.

A questão é ainda mais urgente quando pensamos no retorno às escolas e escritórios. Uma sala de aula, por exemplo, é organizada em fileiras – como se cada carteira estivesse em cima de um vértice em um tabuleiro de xadrez imaginário. Uma opção para a reabertura é simplesmente fazer com que os quadrados desse tabuleiro fictício cresçam até alcançar os dois metros regulamentares de distanciamento. Mas essa tática desperdiça mais espaço que o necessário. Com algumas contas, é simples demonstrar que um tabuleiro de hexágonos economiza 15% de área em relação aos quadrados sem interferir na distância mínima entre os alunos – o que já gerou uma onda de propostas de mobília hexagonal.

Ainda mais importante que o distanciamento será a higiene pessoal. Os frascos de álcool em gel já são imperativos na entrada de qualquer estabelecimento, mas a lógica deve evoluir. A empresa MIXdesign propõe “salas de descontaminação”, nome chique para uma fileira de pias para lavar as mãos antes de entrar na recepção de um prédio.

Nem as casas passam imunes. Natasha Schlobach, presidente da Associação de Designers de Produto, já notou um aumento na demanda por pias do lado de fora das casas ou próximas à entrada dos apartamentos. Móveis cada vez mais práticos e fáceis de limpar também entram na lista, pelo menos na do pessoal mais endinheirado. “Algo que me chamou a atenção foi que uma das minhas clientes exigiu um sofá alto o suficiente para um robozinho aspirador de pó passar por baixo”, diz a arquiteta Marina Zanatto.

Enquanto a higiene cria móveis com vão livre digno do MASP, a planta da casa como um todo será alterada pelo home office. Um levantamento realizado pela Fundação Dom Cabral aponta que 70% das empresas brasileiras pretendem adotar o trabalho remoto total ou parcial após a pandemia. “A partir de agora, vai ser difícil alguém projetar uma casa que não inclua o escritório”, diz Rodrigo Queiroz. Mesmo que um ambiente exclusivo para o trabalho não seja viável em apartamentos menores, os móveis híbridos devem se tornar mais comuns – uma mesa de jantar pode ser um transformer de escrivaninha.

Esse pensamento mais prático se reflete em outro legado da pandemia. A construção de hospitais de campanha em algumas semanas, por exemplo, é uma aula de como reagir a emergências. A genialidade arquitetônica dessas estruturas modulares consiste justamente em uma aplicação radical da filosofia Bauhaus: não adianta construir um hospital monumental se, quando ele ficar pronto, os pacientes já estiverem mortos.

Para um cidadão nascido no século 19, acostumado com porcelanas floridas, papéis de parede e móveis escuros, entrar no ambiente ascético do Paimio Sanatorium em 1928 deve ter sido uma experiência alienígena. O brilho branco intenso, as superfície curvas e o chão desinfetado passavam o recado de que o mundo nunca mais seria igual – e, de fato, ele não foi. A tuberculose criou um novo normal para o século 20, o normal em que todo mundo que está vivo hoje nasceu e cresceu. Talvez o mundo já esteja pronto para o próximo capítulo. E 2020 seja o verdadeiro início do século 21 – no design, na arquitetura e na vida.

