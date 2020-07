A corrida pela vacina

O primeiro teste

Você toparia tomar uma vacina experimental contra a Covid-19? A americana Jennifer Haller não teve dúvida: assim que viu um anúncio pedindo voluntários, ligou para se inscrever. Em 16 de março, prendeu a respiração enquanto o técnico aplicava uma dose em seu braço esquerdo, no Instituto Kaiser Permanente, em Seattle. “Tenho orgulho de ajudar”, afirmou. Aos 44 anos, mãe de dois filhos e gerente de uma startup, ela se tornou a primeira pessoa do mundo a tomar uma vacina contra o novo coronavírus.

Trata-se da mRNA-1273, que está sendo desenvolvida pela empresa americana Moderna Therapeutics com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos EUA. Ela é feita com um pedaço do código genético do vírus – no caso, o RNA mensageiro (mRNA) que codifica a proteína spike, a arma do Sars-CoV-2 para invadir células humanas. A ideia é que nossas células usem as instruções contidas nesse RNA para fabricar a proteína spike. Ela seria reconhecida pelo sistema imunológico, que produziria anticorpos e deixaria a pessoa protegida contra uma eventual infecção pelo coronavírus.

Como a vacina não contém vírus, em tese não apresenta risco (como o de acabar causando a doença que pretende combater). E há outra vantagem. “O desenvolvimento é bem mais rápido que o das vacinas tradicionais, como as que usam vírus atenuados”, diz o patologista Michael Waisberg, que trabalhou com vacinas para malária no NIH. De fato: apenas 63 dias se passaram entre a divulgação da sequência genética do novo coronavírus e a injeção aplicada no braço de Hellen.

Não à toa, 29 equipes estão desenvolvendo vacinas do tipo contra o Sars-CoV-2. Mas há um problema: embora a ciência pesquise vacinas assim desde os anos 1990, até hoje nenhuma foi aprovada para uso em humanos. “Uma razão frequente é que elas não induzem níveis de anticorpos suficientes para proteger o indivíduo”, diz Waisberg.

Por motivos ainda não compreendidos, o sistema imunológico não reage com a devida força a fragmentos de RNA, e pode até acabar “se esquecendo” deles com o tempo. Por isso, uma eventual vacina desse tipo poderá exigir duas ou mais doses para imunizar cada pessoa, o que complica a produção e a distribuição em escala global – ainda mais porque ela é frágil, e precisa ser mantida sob refrigeração.

Mas há razões para otimismo. A vacina da Moderna Therapeutics tem se mostrado segura e eficaz nos testes em humanos. A Moderna já está na Fase II (com 600 participantes) e deve começar a Fase III (com milhares de pessoas) já em julho. “Se os testes derem certo, uma vacina poderá estar disponível para uso generalizado até o final deste ano ou no início de 2021”, diz a empresa.

A americana Pfizer e a alemã BioNTech estão desenvolvendo, em conjunto, outra vacina de RNA. No primeiro teste, todos os 45 voluntários produziram níveis altos de anticorpos contra o coronavírus – maiores, até, do que os registrados em pessoas que se curaram da Covid-19. A vacina da Pfizer ainda está no começo dos testes clínicos (atrás das vacinas de Oxford e da Moderna Therapeutics), mas a empresa espera receber já em outubro uma autorização de emergência da FDA (a Anvisa dos EUA) para começar a produção em grande escala. “Nosso plano é ter dezenas de milhões de doses este ano, e centenas de milhões em 2021”, declarou Mikael Dolstein, diretor científico da empresa. Ela usará três fábricas nos EUA e uma na Bélgica, além das instalações da BioNTech na Alemanha, para a produção.

A americana Inovio Pharmaceuticals também está fazendo uma vacina genética. Mas com uma diferença: seu produto, que se chama INO-4800, usa DNA sintético em vez de RNA. Ele é composto por genes montados em laboratório, que induzem nossas células a produzir a proteína spike do novo coronavírus [veja quadro abaixo]. Funciona da mesma maneira que as vacinas de RNA. Mas promete uma reação imunológica mais robusta e duradoura. Por outro lado, não é tão fácil de produzir: se tudo der certo, a empresa pretende fabricar 1 milhão de doses da INO-4800, que já está sendo testada em humanos, até o final do ano.

Há vacinas que agem de forma mais direta, pois contêm pedaços do próprio vírus – e, por isso, são chamadas de vacinas de proteína. É o caso da vacina da hepatite B, por exemplo. Ela contém uma proteína do vírus HBV, que causa a doença, e é produzida em laboratório por uma levedura geneticamente modificada. Cerca de 45 grupos estão apostando nessa técnica contra a Covid-19, inclusive a britânica GlaxoSmithKline e a francesa Sanofi, que se uniram para produzir uma vacina contendo a proteína spike.

Entre as vacinas de proteína, o tipo mais sofisticado são as VLPs, ou virus-like particles (“partículas semelhantes a vírus”, em inglês). No Brasil, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da USP, também está desenvolvendo uma vacina VLP. “São partículas que imitam o formato do vírus, mas não possuem material genético, e por isso não são capazes de infectar a pessoa. Isso é uma vantagem de segurança”, explica o imunologista Edécio Cunha, que trabalha no projeto do InCor.

A vacina VLP é feita com células humanas modificadas em laboratório para produzir microesferas de glutamato descarboxilase, uma substância que funciona como “base” – e à qual são adicionadas proteínas específicas do Sars-CoV-2. Esse tipo de vacina é mais potente do que as de RNA (pois você está injetando as proteínas do vírus diretamente nas células). Por isso, é possível que ela ofereça proteção com apenas uma dose – o que está sendo avaliado em testes clínicos. Além do InCor, há pelo menos oito outras equipes trabalhando com a técnica. Entre elas, a empresa canadense Medicago, que é parceira da multinacional de cigarros Philip Morris e está usando plantas de tabaco para tentar produzir VLPs.

A indústria do tabaco tentando ajudar a medicina é um cenário meio insólito. Mas há algo ainda mais intrigante na corrida pela vacina contra o Sars-CoV-2: os vírus geneticamente modificados. Eles são usados nas chamadas vacinas de vetor viral, como a desenvolvida pela empresa chinesa CanSino, que já foi testada com sucesso em 108 voluntários(2).

Para fazer uma vacina de vetor viral, os cientistas pegam um vírus inofensivo e o modificam geneticamente para que ele produza determinada proteína, à qual o corpo humano irá reagir. Essa técnica foi usada na vacina Ervebo, contra o vírus ebola, criada pelo laboratório Merck e aprovada pela FDA em dezembro do ano passado. Contra o Sars-CoV-2, a ideia é utilizar um adenovírus que só infecta chimpanzés (ele foi escolhido porque é inócuo em humanos, e geneticamente estável), modificá-lo para que ele seja incapaz de se reproduzir e de fabricar a proteína spike. Quando você toma a vacina, esse vírus modificado penetra nas suas células, levando consigo a proteína – e o organismo cria defesas contra ela. Mais de 30 equipes estão tentando essa abordagem, inclusive a americana Johnson & Johnson e a Universidade de Oxford, cuja vacina ChAdOx1 começou a ser testada na Inglaterra e no Brasil em junho (fomos escolhidos porque, ao contrário da maioria dos países, nossos casos de Covid-19 ainda estavam em curva ascendente).

A desvantagem desse tipo de vacina é que, como o vírus não se reproduz dentro do corpo humano, gera uma resposta imunológica mais fraca: a ChAdOx1 pode proporcionar menos proteção do que outros tipos de vacina. Além disso, ela contém um novo vírus, criado em laboratório. No mundo atual, com a onda de obscurantismo, fake news e ondas antivacinação, uma solução como essa poderá enfrentar resistência de setores da população.

O Ministério da Saúde já assinou um contrato com a Universidade de Oxford e sua parceira, a multinacional AstraZeneca. Por esse acordo, a Fundação Oswaldo Cruz receberá alguns lotes da vacina e também a tecnologia necessária para produzi-la. Inicialmente, serão 30,4 milhões de doses: metade ficará pronta em dezembro, e a outra metade em janeiro. Elas serão produzidas mesmo se os testes clínicos ainda não tiverem terminado – a ideia é ganhar tempo. Num segundo momento, quando a eficácia da vacina estiver comprovada, a Fiocruz pretende fazer mais 70 milhões de doses. A fundação diz ter capacidade de fabricar até 40 milhões de doses por mês e fornecer a vacina para outros países da América Latina. O custo estimado de cada dose é US$ 2,30.

As vacinas de RNA, DNA, proteínas e vetores virais estão na vanguarda da ciência. Mas todas elas têm suas fraquezas. Por isso, tecnologias mais tradicionais também têm grandes chances na luta contra o novo coronavírus. Incluindo uma que foi descoberta, no século 19, por um dos maiores cientistas de todos os tempos: Louis Pasteur.

