Torneiras e ralos

Todo desenvolvedor de games precisa planejar o progresso econômico do jogador para mantê-lo engajado, mas os responsáveis pelos jogos multijogador em massa online (os MMOs na sigla em inglês) precisam dar um passo a mais. É que o jogador não interage apenas com o software, mas também com outros humanos. Eles assumem o papel de personagens, e geralmente transitam em um mapa onde encontram e conversam com outros jogadores. Os exemplos vão do clássico World of Warcraft ao nostálgico Habbo.

A partir do momento em que os jogadores podem se comunicar, expressar interesses e trocar itens, o comércio se forma naturalmente. Empresas como a americana Blizzard e a islandesa CCP Games, ambas desenvolvedoras de MMOs, viram a necessidade de contratar economistas para gerir os mercados crescentes de seus mundos virtuais.

O dinheiro que movimenta esse mercado interno vem das “torneiras” – jargão para descrever as fontes que despejam moedas aos jogadores. Em World of Warcraft, sempre que um monstro é morto por um jogador, ele solta dinheiro ou itens que podem ser vendidos para personagens criados pela própria inteligência artificial do jogo (mais conhecidos como NPCs). Outra fonte de renda é completar missões, que fornecem boas quantias como recompensa.

Esse dinheiro é criado do zero e injetado na economia. É como se cada monstro fosse, em menor escala, uma máquina de imprimir dinheiro – coisa que no mundo real só os bancos centrais têm.

Justamente por isso, as moedas do mundo virtual sofrem inflação com frequência. Mas imprimir esse dinheiro não é tão fácil assim. Você precisa dedicar um tempo considerável se quiser ficar rico no jogo. O problema só aparece quando os jogadores passam a se comportar de maneiras inesperadas – seja por quem está passando horas excessivas só coletando ouro (comportamento chamado de farming), ou pelos robôs (os “bots”) programados para fazer isso 24 horas por dia. Os jogos, obviamente, sempre procuram identificar e eliminar os bots.

Além disso, existem os “ralos” para controlar a inflação. São os mecanismos que drenam as moedas do jogo. Os ralos aparecem na forma de itens consumíveis (como alimentos que restauram a energia do personagem), compras em lojas de NPCs (por exemplo, armaduras raras) ou taxas obrigatórias em transações comerciais entre os jogadores. As moedas pagas ao jogo simplesmente deixam de existir. Na vida real é parecido. Quando o Banco Central (BC) quer reduzir a inflação, ele aumenta os juros (o que reduz o consumo) e sobe o “compulsório” – a quantidade de dinheiro que os bancos são obrigados a deixar parado numa conta do BC. Hoje, o compulsório é de 17% daquilo que cada instituição financeira tem sob custódia. Na época da introdução do Plano Real, quando o objetivo era exterminar uma hiperinflação de 2.500% ao ano, o compulsório chegou a 100%. Um baita ralo.

Os desenvolvedores do MMO Runescape levaram esse conceito ao extremo. O jogo tem, literalmente, buracos onde os jogadores podem atirar suas moedas. Ao fazer isso, os personagens ganham títulos, dependendo da quantia descartada. O status social dos títulos é suficiente para motivar os jogadores a dar descarga na grana.

Por último, o jogador também pode vender e comprar itens de outros humanos – nesse caso, o dinheiro só está trocando de mão. Em MMOs de fantasia, essas transações internas costumam ocorrer em um mercado centralizado, conhecido como “casa de leilões”. E aí o preço varia de acordo com a oferta e demanda dos itens. Foi justamente sua casa de leilões que Diablo III precisou fechar para conter a inflação de 10.000%.

Um bom jogo precisa manter as torneiras e ralos em equilíbrio, além de fornecer meios oficiais de transação para evitar as negociações informais em fóruns paralelos. No entanto, nem sempre isso é suficiente para largar o jogo rodando sem problemas.