A farsa da ivermectina

A dose impossível

O marco zero da ivermectina na pandemia é março de 2020, quando cinco pesquisadores australianos (três do hospital Royal Melbourne e dois da Universidade Monash, também de Melbourne) publicaram um artigo (1) relatando que o medicamento neutralizava o Sars-CoV-2 em 48 horas. Eles tiveram a ideia de testar a ivermectina porque esse vermífugo já havia demonstrado ação contra outros vírus de RNA. E também deu certo contra o coronavírus. Mas eram testes in vitro, ou seja, em células – não em pessoas. E os cientistas encararam os resultados com toda a cautela. “É preciso aprofundar as investigações sobre possíveis benefícios”, alertava o estudo.

Alguns meses mais tarde, pesquisadores dos EUA identificaram (2) o suposto mecanismo de ação da ivermectina: ela é capaz de inibir a atividade da enzima 3CLPro. Essa enzima é uma protease, ou seja, ela serve para que o vírus consiga “descompactar” as próprias proteínas e se replicar dentro da célula infectada. A ivermectina funcionaria, portanto, como uma inibidora de protease – o mesmo princípio de ação dos remédios usados para combater o HIV e o vírus da hepatite C. Bem promissor, certo? Errado. Dezenas de estudos foram realizados em pacientes de Covid, e nenhum deles conseguiu demonstrar a eficácia da ivermectina.

O que chegou mais perto foi um meta-estudo indiano (3), publicado em novembro do ano passado, que avaliou o desfecho clínico de 629 pacientes e encontrou queda de mortalidade entre os que receberam ivermectina. Mas esse trabalho (que analisou os números de quatro estudos) não era do tipo “duplo cego”, em que metade das pessoas recebe um medicamento e a outra metade placebo. Logo, não é possível determinar se elas sobreviveram devido à ivermectina ou a algum outro fator. O próprio artigo diz que “a qualidade das evidências é muito baixa”, e a conclusão deve ser “inferida com cautela”. Nem os autores confiaram no resultado.

Isso é culpa de um problema tão simples quanto frustrante: a dosagem. Os testes in vitro, em que a ivermectina é aplicada diretamente em células, mostram que ela funciona na concentração de 2 a 5 micromols por litro de sangue. Só que, na prática, isso é inatingível. “É praticamente impossível a ivermectina atingir no pulmão a concentração que inibiu replicação viral no Sars-CoV-2. Nem com dez vezes a dose usual”, diz Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP). “A concentração necessária [para que a ivermectina neutralize o coronavírus] é 17 vezes maior do que a maior dosagem segura registrada na literatura médica”, afirma um artigo (4) publicado por dois pesquisadores da Universidade de Sófia, na Bulgária, que aborda detalhadamente a questão da concentração.

Outras estimativas indicam que seria preciso tomar até 100 comprimidos de uma vez para tentar alcançar o nível necessário de ivermectina. A pessoa provavelmente morreria no ato – não de coronavírus, mas intoxicada pelo remédio. A ivermectina só funciona como antiviral em concentrações muito altas. “Em testes com culturas de células, a ivermectina já apresentou atividade contra os vírus da dengue, da gripe, o vírus do Oeste do Nilo e o vírus causador da encefalite equina venezuelana”, diz o artigo, “mas até hoje não houve nenhuma tradução clínica para esses dados”. Em outras palavras: o salto da eficácia in vitro para a prática, in vivo, simplesmente nunca aconteceu.

Isso torna ainda mais chocante a fraude perpetrada pela Surgisphere. O estudo redigido por Desai afirmava que apenas um comprimido, ou no máximo dois, já era suficiente para elevar de 81,4% para 93,3% a taxa de sobrevivência dos internados com Covid. Um completo absurdo, mas que inicialmente foi recebido com otimismo – e deu origem a manchetes que correram o mundo. Desai só começou a ser desmascarado um mês depois, quando a Surgisphere forneceu dados para um estudo de grande porte sobre a hidroxicloroquina. Publicado em maio de 2020 no Lancet, ele dizia reunir informações de 96 mil pacientes com Covid-19, internados em 671 hospitais. Mas havia algo errado ali.

Continua após a publicidade

Em alguns países, a Surgisphere citava números de pacientes mais altos do que todos os casos de Covid registrados naquela nação. Os coautores do estudo estranharam e pediram acesso às planilhas com os dados brutos, mas Desai recusou, alegando sigilo médico. Depois, constatou-se que era tudo inventado – assim como no estudo sobre ivermectina, que Desai havia publicado num site de pre-prints (estudos que ainda não foram revisados por outros cientistas).

Mesmo antes de a bomba da Surgisphere estourar, havia sinais preocupantes envolvendo Desai. Em fevereiro de 2020, ele havia pedido demissão de um hospital em Arlington Heights, Illinois, onde trabalhava como cirurgião. Alegou motivos pessoais – mas era alvo de pelo menos quatro processos por erro médico. Isso não é o fim do mundo (erros acontecem, e os EUA também são o país da “cultura do litígio”, onde as pessoas abrem processo por qualquer coisa). Mas em 2005, um ano antes de se formar médico na Universidade de Illinois, Desai pode ter cometido uma fraude inacreditável – e que só foi descoberta agora. Junto com outros dois médicos, ele redigiu um estudo intitulado “Morfologia Comparativa da Periferia Vestibular de Roedores” (5).

Nesse trabalho, aceito e publicado pelo Journal of Neurophysiology (uma publicação importante e que trabalha no sistema de “revisão por pares”, em que cientistas independentes revisam todos os artigos antes de publicá-los), Desai e os colegas investigam a crista ampular, uma estrutura do ouvido interno que ajuda o animal a se equilibrar.

O artigo tem imagens que apresentam e comparam a crista ampular de nove espécies de roedor. Em 2020, a médica holandesa Elisabeth Bik decidiu investigar esse estudo, e encontrou algo estranho. As cristas ampulares tinham regiões idênticas, o que é impossível (essa estrutura, como qualquer outra parte do corpo, sempre apresenta microvariações naturais). Olhando a imagem mais de perto, Bik notou que aqueles detalhes tinham sido replicados artificialmente – eles apresentavam rastros típicos da ferramenta “cloning stamp”, do Photoshop. E a textura das cristas era estranhamente similar, veja só isso, à Melba Toast: uma torradinha comum nos EUA. Desai poderia ter forjado as imagens, usando torradas em vez de cristas ampulares de animais.

Bik publicou a descoberta em seu site e enviou um email a Desai pedindo explicações. Ele nunca respondeu (desde os escândalos da cloroquina e da ivermectina, não atendeu a nenhum pedido de entrevista, incluindo o da Super). Simplesmente desapareceu, levando consigo todos os rastros da Surgisphere. Chegou ao extremo de contactar o Internet Archive (archive.org), um serviço que coleta e armazena cópias de todas as páginas da rede, e solicitar a exclusão do site da própria empresa – no que foi atendido. A Surgisphere, que ele havia fundado em 2008 para produzir apostilas médicas e depois passou a oferecer serviços de coleta de dados médicos, virou pó. Sobrou um imóvel residencial em Palatine, registrado como sede da empresa. Aparentemente, era a casa do próprio Desai.

Com a derrocada da Surgisphere, algumas coisas mudaram – mas outras não. A OMS, que havia suspendido os testes com hidroxicloroquina depois que saiu o estudo do Lancet, retomou as pesquisas. Apenas para concluir, posteriormente, que ela realmente não funciona para prevenir ou combater Covid-19. Mas, àquela altura, o mito da ivermectina estava consolidado, com vários governos incluindo esse remédio em seus malfadados “kit Covid”. Em meados do ano passado, o governo do Peru, por exemplo, recomendava o uso do medicamento, assim como de hidroxicloroquina e azitromicina, como tratamento para pacientes hospitalizados com Covid-19. O governo da Bolívia seguiu o mesmo rumo, assim como uma série de cidades brasileiras, como Natal (RN), Porto Feliz (SP), Toledo (PR) e Itajaí (SC) – onde o prefeito, médico pediatra, comprou e distribuiu 1,5 milhão de comprimidos de ivermectina. O presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do medicamento em diferentes ocasiões. No Peru, em outubro passado, o ministro da Saúde voltou atrás, mas continua difícil encontrar o medicamento nas farmácias do país. E, pior, muita gente tem comprado a versão para uso veterinário.

Para que fique claro: segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), não é recomendável “tratamento farmacológico precoce para Covid-19 com qualquer medicamento (cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante, ozônio por via retal, dióxido de cloro), porque os estudos clínicos randomizados com grupo controle existentes até o momento não mostraram benefício e, além disso, alguns desses medicamentos podem causar efeitos colaterais”. Sim, efeitos colaterais. A ivermectina ganhou fama porque se acreditava que ela tivesse baixo risco (diferente da hidroxicloroquina, que pode causar arritmia cardíaca, uma condição potencialmente letal). Não é bem assim. Há riscos – e eles podem ser bem maiores do que se imagina.