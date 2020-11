A real sobre o SUS

Texto: Maria Clara Rossini | Design: Carlos Eduardo Hara | Ilustração: Victor Beuren | Edição: Bruno Vaiano

bertura dos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. Os maiores orgulhos do Reino Unido estão representados no gramado. Mary Poppins, Harry Potter, James Bond. Até que, em uma das sequências do show, centenas de enfermeiras começam a dançar enquanto cuidam de crianças em camas de hospital. O significado da cena permanece incerto até que os leitos se alinham no centro do estádio e formam três letras imensas: NHS.

É a sigla National Health Service, o sistema de saúde público do Reino Unido. Todos os cidadãos têm direito a atendimento gratuito do primeiro ao último instante de vida. Não é à toa que os britânicos se orgulham tanto do seu SUS: eles foram os primeiros a ter um. Após a 2ª Guerra Mundial, o economista William Beveridge redigiu um relatório com propostas para a reconstrução do país – entre elas, de forma inédita no Ocidente, estava o direito à saúde.

O NHS saiu do papel em 1948. Ao longo das décadas seguintes, a ideia de Beveridge desembarcou em outros países, como Canadá, Suécia e, em 1988, o Brasil. O SUS é o maior sistema de saúde universal do planeta. O único do tipo num país com mais de 200 milhões de habitantes. Mas sua reputação não o pôs na abertura das Olimpíadas do Rio, em 2016: no nosso imaginário, a saúde pública permanece sinônimo de filas, prontos-socorros lotados e histórias tristes. Afinal, o SUS é tão ruim assim? Como a saúde brasileira realmente se compara à de outros países? E como ela pode melhorar?