A Síndrome de Havana

Quarenta diplomatas americanos ficaram parcialmente surdos e tiveram sintomas como tontura, enxaqueca persistente, disfunções oculares e problemas neurológicos. Agora, um estudo revela a possível causa: ataques com micro-ondas.

Texto Bruno Garattoni e Eduardo Szklarz

Ilustração Kenji Lambert

Design Juliana Briani

Em novembro de 2016, um diplomata americano dormia em seu quarto do Hotel Capri, no centro de Havana, quando um apito bem agudo o arrancou do sono. Ele levantou, deu alguns passos e o barulho sumiu. Ao voltar para a cama, porém, aquele som agonizante o atingiu de novo. Nos dias seguintes, o diplomata começou a apresentar perda de audição e problemas na fala. Não foi o único. Mais de 20 funcionários da embaixada dos EUA em Cuba tiveram esses e outros sintomas, como tontura, dores de cabeça fortes e constantes, perdas de memória e anormalidades visuais: metade das vítimas desenvolveu as chamadas disfunções sacádicas (1), que incluem desalinhamento dos globos oculares e dificuldade em manter o olhar em determinado ponto. Ninguém mais ouviu o tal barulho, só os diplomatas (e, em alguns casos, as pessoas que moravam com eles). A misteriosa doença ficou conhecida como “Síndrome de Havana”.

Assim que o estranho fenômeno veio à tona, em meados de 2017, começaram as especulações. Oficiais do governo americano suspeitaram que fosse um ataque acústico. Mas quem seria o autor dos disparos? A embaixada havia sido reaberta em 2015 como parte da reaproximação entre EUA e Cuba durante a presidência de Barack Obama. Em maio de 2017, o recém-eleito Donald Trump expulsou dois diplomatas cubanos de Washington em resposta ao caso. No mês seguinte, os EUA começaram a evacuar pessoal não essencial da embaixada em Havana. O governo americano não culpou os cubanos nem deu mais detalhes sobre os incidentes, classificando-os apenas de “ataques à saúde”. Trump foi mais incisivo. “É um ataque muito incomum. Acredito que Cuba seja responsável”, disse à imprensa em outubro. Houve até quem especulasse que a ação fosse obra de sabotadores, interessados em prejudicar as relações entre Havana e Washington.

A síndrome continuou a fazer vítimas – e passou a atingir, também, pessoas que trabalhavam secretamente como agentes dos EUA em Cuba, e diplomatas canadenses alocados na ilha. Ainda em 2017, um agente da CIA relatou os mesmos sintomas durante uma missão na Rússia. No ano seguinte, funcionários do consulado dos EUA em Guangzhou, na China, também – elevando o total de vítimas para cerca de 40.

Mas o que era aquilo? No final do ano passado, a Academia Nacional de Ciências dos EUA publicou um estudo que apresenta, em 77 páginas de análises extremamente detalhadas, uma possível explicação para os casos. Eles resultaram de algo bastante estranho: disparos de micro-ondas. Sinais eletromagnéticos de alta frequência, que servem para esquentar comida ou transmitir dados por Wi-Fi. E, se forem utilizados de uma certa forma, também podem causar danos ao cérebro humano.